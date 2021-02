Prvo reprezentativno iskušenje Igor Kokoškov uspešno je prebrodio. Srbija se plasirala na Evrobasket, plan je ispunjen, a Igor Kokoškov prostora za predah nije imao. Odmah po dolasku u Istanbul iz Gruzije posvetio se obavezama u Fenerbahčeu. U razgovoru za Sportski žurnal dotakao se formata kvalifikacija, statusa pojedinih igrača, njegove uloge…

“Sami po sebi prozori su kompleksan sistem, kad se tome doda da živimo i radimo u doba pandemije onda to dodatno komplikuje situaciju. Cilj je ostvaren, reprezentacija je i pored takvih uslova završila prva u grupi i kvalifikovala se za Evropsko prvenstvo. Zasluge idu na adresu igrača koji su se vrlo motivisano i profesionalno ponašali u svim ovim akcijama. Često smo menjali sastav što je uslovljavalo da smo morali da se prilagođavamo situaciji. Nismo imali kontinuitet rostera zato što mnogo igrača igra Evroligu, mnogo igrača njih nije bilo u mogućnosti da igra, a na kraju krajeva par igrača je na žalost bilo pozitivno i nisu mogli da se pojave u prethodna dva prozora. Ali, najvažnije je da smo plan ispunili” počinje pričuza Žurnal Kokoškov.

Objasnio je selektor Srbije zašto su prozori komplikovani. U takvom sistemu takmičenja ne postoje “velike” i “male” reprezentacije.

“Jedna Litvanija koja je, baš kao i Srbija, zemlja košarke bila je na šut od ispadanja! Postojala je šansa da je Danska koja je po našim standardima, posebno u onim potcenjivačkim merilima nekošarkaška zemlja mogla da ih ostavi „kod kuće”. Danas svi igraju košarku, „male” reprezentacije koje igraju u punim sastavima, posebno u prozorima, su dovoljno dobre da mogu pomrse račune nekim zemljama košarke kao što su Litvanija i Srbija. Imaju kontinuitet, igraju u punim sastavima, sa trenerima koji sa njima rade sedam, osam godina i uigranost im je veća nego timova koji se sastavljaju. Ako se ne varam, za ova tri prozora, odradio sam 12 treninga i sedam i po utakmica. Toga treba biti svestan i neka prepotencija koju ponekad imamo ne stoji, treba biti objektivan i realan”.

Filip Petrušev bio je nezaobilazna tačka…

“Jedna od svetlih tačaka u poslednjim utakmicama bio je Filip Petrušev. Odigrao je dobro, ljubitelji košarke su sigurno zadovoljni onim što su videli. On, doduše, ima zrelu sezonu u timu za koji igra i za mene to nije iznenađenje”.

Nedavno je Aleksandar Petrović rekao da su prozori prilika za nove generacije. Igor Kokoškov nije pobornik ovakvih kvalifikacija, ali je svestan da mu se svi moraju prilagoditi.

“Ne znam šta je Aca Petrović pričao. Tamo ima „ful-tajm” posao, na kraju krajeva sam brazilski savez nije neko ko bi nama mogao da bude merilo u pogledu strategije i organizacije. Prinuđeni smo da pravimo ekipu od onog što je ispred nas, košarkaša koji su slobodni, od igrača koji ne igraju Evroligu i koji su na ovom kontinentu. Sigurno, i među njima ima igrača koji na pravi način reprezentuju državu. Ne mogu da dajem velike komplimente sistemu takmičenja, koji će očigledno trajati još dugo. U međuvremenu moramo da se prilagođavamo, radimo najbolje što možemo i pobeđujemo u tim mečevima. Od kukanja nema ništa, treba se prilagoditi i prolaziti kvalifikacije. Naravno, odlična je ideja da se probaju mladi igrači, ali pre svega je važno da se utakmice pobeđuju”.

Konfliktu Evrolige i FIBA ne nazire se kraj. Dobra volja ne postoji, a uz minimalne korekcije sve bi bilo podnošljivije.

“To je toliko logično, ali zaista mislim da je neostvarljivo. Neće se desiti, jer ne postoji dobra volja. Možemo samo da konstatujemo situaciju i pobeđujemo na terenu. Na višim instancama, na nivou saveza, komunikacijom između saveza može da se dođe do nekog dogovora i zajedničkog stava, napravi neki predlog i ostvari komunikacija sa Evroligom. Ali, nismo ni blizu toga, ne očekujem da će se u skorije vreme taj konflikt rešiti”.

Nikoga Igor Kokoškov ne otpisuje. Prati razvoj situacije i sprema se za različite scenarije.

“Razmatramo sve opcije. Pratimo igrače, u komunikaciji smo. Ne intenzivnoj, jer oni imaju zaista mnogo svakodnevnih obaveza i usmereni su na svoje timove. Bilo bi preuranjeno da odluke donosimo danas, jer toliko stvari će se desiti do juna. Imamo više ideja, planova i varijanti. Računamo na igrače koji su se igrali u prozorima, na one koji su bili na užem i širem spisku za kvalifikacije, kao i one koji iz objektivnih razloga nisu bili tu, jer igraju Evroligu i NBA. Sve opcije su na stolu, pratimo igrače, ne čekamo leto, jer do tada ima dosta posla”, rekao je Kokoškov za Sportski žurnal i dodao:

“U komunikaciji sam sa svim igračima, nikog ne bih otpisivao. Ni Nikolu, ni Bogdana koji se vraćaju iz povreda. U narednih pet meseci svašta pozitivno može da se desi u rehabilitaciji i vraćanju. Ne bih zaista o imenima, najviše bismo bili fer da ih ne pominjemo. A dobro znamo ko su vedete i vodeći igrači u svojim timovima, oni će sigurno biti i nosioci u nacionalnom timu”.

Svestan je selektor Srbije da mora dugoročno da razmišlja i usmeri nadolazeću generaciju.

“Moj posao je trenerski, selektiranje i priprema ekipe za takmičenja koja predstoje. Ali, postoji i šira slika, tako da ne razmišljamo samo o ovom letu, već i kako usmeriti novu generaciju i napraviti most. Košarka će se igrati, reprezentacija postojati i kad sve ovo prođe, zato je moja obaveza da dam sve od sebe, svo znanje i iskustva da državni tim ide u pozitivnom pravcu. Jer, reprezentacija je večna, a mi prolazni”, zaključio je Kokoškov.