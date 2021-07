Vreme je za polufinale Kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre. Srbija će se u toj rundi sastati sa Portorikom u subotu od 16.00 časova u dvorani „Aleksandar Nikolić“. Posle grupne faze, pred Orlovima su odlučujuće bitke iz kojih će samo pobednik obezbediti učešće na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Usled odustajanja Senegala, nacionalni tim Portorika je u okviru grupe B odigrao samo jedan meč u kojem je poražen od Italije, dok je reprezentacija Srbije u grupi A savladala Dominikansku Republiku i Filipine.

Selektor Igor Кokoškov je pred sutrašnji meč govorio nažalost i o povredama koje su zadesile naš nacionalni tim.

“Ovakve utakmice se sigurno ne dobijaju uigranošću, već energijom, borbenošću i požrtvovanjem na terenu. Važno je da nam zdravstveni bilten bude bolji u odnosu na utakmicu sa Filipinima. Videćemo da li će igrati Кalinić, dok se Micić i Bjelica osećaju bolje što su dobri znaci. Ognjen Dobrić ima određene probleme i on je takođe upitan za sutra. Najvažnije nam je da znamo ko će moći da nastupi. Ekipa Portorika igra duže zajedno, očigledno su uigraniji, imaju definisanu rotaciju i svoje uloge u timu. Mi, nažalost, ni jedan trening nismo odradili u punom sastavu, a čak i danas će nam neki igrači faliti na treningu. To je informacija za ljude koji vole i prate naš tim, ali, ponoviću, ovakve utakmice se ne dobijaju perfektnom uigranišću i egzekucijom, već željom, energijom i odlukom da se dobije. Ne sumnjam da ćemo se boriti, ali moramo da, uz energiju koja će biti prisutna na najvišem nivou, odigramo pametno, smanjimo broj izgubljenih lopti i igramo timski. Igramo pred svojom publikom, znamo šta je cilj i daćemo sve od sebe da to ostvarimo”, rekao je selektor Kokoškov.

Bek srpskog tima, Aleksa Avramović, izneo je svoja očekivanja pred naredni meč.

“Posle dve pobede u dve utakmice, dolazimo kao favoriti u odnosu na Portoriko. Igrali smo protiv njih na Akropolis kupu u Atini, znamo kakva su ekipa, to je isti tim koji smo tamo savladali sa dvocifrenom razlikom. Znamo im vrline, imaju par sjajnih šutera i nekoliko čvrstih momaka pod košem. Кondit i Кlavel su dvojica ključnih igrača koje treba da zaustavimo, svakako uz plejmejkera Gerija Brauna. On je dobar dodavač i odličan igrač. Mislim da imamo bolji sastav i dužu klupu, da smo spremni da pred našim navijačima zabeležimo pobedu i idemo ka našem cilju”, rekao je Avramović.

U prvom polufinalu subotnjeg programa, od 13.00 časova sastaju se Italija i Dominikanska Republika.