Koloko ne igra ni protiv Igokee

Crvena zvezda je izgubila večiti derbi, tako da ima obavezu da se oduži navijačima i trijumfe u Laktašima nad Igokeom, ali istovremeno treba Ibon Navaro da razmišlja o raspodeli minuta.

Delovao je da bi baš zato za Zvezdu mogao da debituje novi centar Kristijan Koloko. Međutim, to neće biti slučaj jer doskorašnji član Nju Orleans Pelikansa nije ni otputovao sa ekipom u Laktaše, saznaje Mozzart Sport.