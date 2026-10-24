Koloko ne igra ni protiv Igokee

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Vreme čitanja: 1min | sub. 24.10.26. | 16:21
Moraće Navaro da se osloni na Medarevića
Crvena zvezda je izgubila večiti derbi, tako da ima obavezu da se oduži navijačima i trijumfe u Laktašima nad Igokeom, ali istovremeno treba Ibon Navaro da razmišlja o raspodeli minuta.
Delovao je da bi baš zato za Zvezdu mogao da debituje novi centar Kristijan Koloko. Međutim, to neće biti slučaj jer doskorašnji član Nju Orleans Pelikansa nije ni otputovao sa ekipom u Laktaše, saznaje Mozzart Sport.
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Očigledno mu je potrebno još vremena da se uigra, a treba uzeti u obzir da je stigao u Beograd u četvrtak ujutru, na dan derbija i verovatno nije odradio nijedan ceo trening sa ostatkom tima.
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Svakako, treba uzeti u obzir da će Navaro bez obzira na izostanak Koloka odmoriti nosioce. Više minuta trebalo bi da dobiju Nikola Đurišić i posebno Vojin Medarević, dok je nepoznato hoće li protiv Igokee igrati Ognjen Dobrić. Kapiten crveno-belih je propustio derbi usled povrede.