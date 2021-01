Posle dva teška poraza od Barselone i Anadolu Efesa, košarkaši Crvene zvezde u 23. kolu za rivala imaju ekipu koju su u prvom delu sezone dobili rutinski (89:68), ali činjenica je da se mnogo toga promenilo u međuvremenu (20.45). Crveno-beli u poslednjih pet mečeva imaju samo jednu pobedu (Real Madrid) i nalaze se na pretposlednjem mestu na tabeli, dok je Asvel sa tri trijumfa na poslednja četiri susreta preskočio srpskog šampiona sa pobedom više.

Da se kratko podsetimo prethodnog duela, Zvezda je u Vilerbanu bila više nego ubedljiva. Na krilima Džordana Lojda (29 poena) i Korija Voldena (20 poena) potpuno je razbila francuskog predstavnika i u upisala rezultatski daleko najveću pobedu ove sezone u elitnom takmičenju. Crveno-beli su posle tesne prve četvrtine došli do preokreta i nešto komfornijeg vođstva u drugom kvartalu, da bi početkom treće deonice napravili ključnu seriju od 11:0 i do kraja se nisu osvrtali. Bila je to druga pobeda nad Asvelom u Evroligi, francuski sastav je samo jednom bio bolji od srpskog u elitnom takmičenju.

Situacija pred meč 23. kola je ipak drugačija. Iako su obe ekipe daleko od plej-ofa, žele da ostave što bolji utisak, ali i da se izbore za bolji plasman na tabeli Evrolige, zbog sistema nagrađivanja koji je od ove sezone uveden. Evroliga je povećala nagradni fond, pa tako pored minimalnih 500.000 evra za učešće, timovi mogu da se nadaju i lepoj cifri ukoliko se nađu među 14 najboljih. Od tog mesta pa naviše deliće se nagrade, počevši od 150.000 evra, 13. mesto garantuje 200.000 hiljada 12. donosi zaradu od 250.000 evra. U ovim teškim vremenima svaki dinar je bitan, pa je jasno da motiva ne nedostaje.

Rezultati u poslednje vreme idu na ruku ekipi Ti Džej Parkera, koja je vezala dve pobede (tri na poslednja četiri meča). Sastav iz Vilerbana je najpre dobio Olimpijakos u Pireju (69:63), potom je doživeo poraz od iste ekipe u svojoj dvorani (93:101), da bi potom na svom parketu u "Astrobalu" bio bolji od španskih predstavnika Valensije (90:77) i Baskonije (83:77).

Crveno-beli su posle iznenađenja i Vizink centru doživeli dva teška poraza, najpre u "Pioniru" od Barselone (60:72), potom i od Efesa na strani (72:86), ali vredi napomenuti da su između dva neuspeha u Evroligi ostvarili jako bitnu pobedu u regionalnom šampionatu protiv Mornara u Baru (86:78), kada su imali sjajno šutersko veče, pa kao da su u Istanbulu ostali bez municije.

Glavni razlog za dobru seriju Asvela je sve bolja odbrana, koju apostrofira i šef struke sastava iz Vilerbana, brat vlasnika Tonija Parkera, Ti Džej. Primili su Francuzi po 77 poena u poslednja dva nastupa od potentnih španskih ekipa, pritom su u napadu pronalazili dovoljno rešenja da upišu pobede. Protiv aktuelnog prvaka Španije bili su na ivici provalije, gubili su sa 14 razlike, imali i 11 poena zaostatka na poluvremenu. Usledila je paklena odbrana u trećoj četvrtini u kojoj je sastav iz Vitorije ubacio svega sedam poena i sve se okrenulo u Vilerbanu. Posle gotovo 50 primljenih poena u prvom poluvremenu u drugom su Parkerovi puleni uspeli da spoje 11 minuta tokom kojih su ekipi Duška Ivanovića dozvolili samo jedan poen iz igre.

"Znamo šta je potrebno da bi se dobila jedna utakmica u Evroligi", istakao je posle trijumfa nad Baskijcima trener Asvela.

U napadu su igrom dirigovali iskusni Noris Kol, kojeg Crvena zvezde dobro poznaje iz doba kada je branio boje podgoričke Budućnosti, kao i Dejvid Lajti - najiskusniji pojedinci uz Antoana Dioa. Kol je pogodio nekoliko važnih trojki početkom treće četvrtine, a potom je Lajti serijom od devet poena odlepio francuski sastav i trasirao Asvelu put ka pobedi.

"Igrali smo odličnu timsku odbranu, vrlo dobro skakli i nismo gubili loptu. Kada to uradimo, sa agresivnim stavom, možemo da pobedimo u svakoj utakmici", izjavio je bivši igrač Budućnosti i svojevremeno dvostruki NBA šampion sa Majami Hitom.

Dakle, Zvezda će u odbrani imati zadatak da stane na put pre svega iskusnom tandemu Kol - Lajti. Problem za crveno-bele će biti na drugom kraju terena. Samo 60 poena protiv Barselone i 72 protiv Efesa (pritom se sastav iz Istanbula opustio u poslednjem kvartalu) pokazuju da napad ne štima, a jasno je da je razlog za tako nešto i duga pauza Džordana Lojda, koji se tek nedavno vratio u pogon, posle oporavka od virusa korona.

Treći najbolji strelac Evrolige (17,4 poena po meču) se i povredio u Istanbulu. Centar Efesa Sertač Šanli mu je pao na nogu, uhvatio se američki košaraš za koleno i nije delovalo dobro. Vratio se na klupu u drugom poluvremenu, ali iz predostrožnosti nije izlazio na parket. Srećom, ispostavilo se da povreda nije ozbiljnije prirode, a kako je Dejan Radonjić i potvrdio, vrsni strelac će biti u sastavu za duel sa francuskim timom.

To je svakako dobra vest, ali je pitanje koliko će Radonjić rizikovati. Prioritet kluba sa Malog Kalemegdana do kraja sezone je titula u ABA ligi, pa je teško poverovati da će ozbiljnije opteretiti rovitog Amerikanca, od kojeg ove sezone puno toga zavisi u napadu.

Tako će i ovoga puta Zvezdi biti potrebno dobro izdanje Korija Voldena, koji ume da "izmisli" poene i koji svojim atletskim sposobnostima može da parira fizički dominantnoj ekipi kao što je Asvel. Ipak, čini se da ključ pred duel sa francuskim sastavom drži Kino Kolom, koji nikako u potpunosti da "proradi" od kako je stigao iz Valensije. Iskusni Španac protiv Efesa nije postigao ni poen, ali je upisao šest asistencija, što mu je najbolji učinak u tom statističkom parametru u Evroligi ove sezone. Od njega se to pre svega i očekuje, angažovan je kako bi razigravao ekipu. U startu je bilo jasno da će mu biti potrebno vreme da se upozna sa novim saigračima i njihovim navikama, ali period aklimatizacije bi trebalo da bude gotov. Zato bi od Kolomove organizacije Zvezdinih napada moglo mnogo toga da zavisi večeras u dvorani "Aleksandar Nikolić". Crveno-beli se u poslednje vreme muče i u šutu za tri poena, u prethodna dva poraza šutirali su 19/62 (30,6 odsto), pa će biti jako bitno da Španac pronađe dobre pozicije Dobriću, Davidovcu, Radanovu i Voldenu, kako bi se proceniti popravili, a sa njima i šansa za trijumf protiv Asvela.

Biće bitno, ne samo za predstojeći meč već i za ostatak sezone, kako će na tri minuta provedena na parketu protiv Efesa odgovoriti Džoni O’Brajant. Amerikanac je igrač sa najraznovrsnijim napadačkim arsenalom u Zvezdi, ali često ume da "izgori u želji". Ukoliko ipak odigra angažovanije u odbrani, uz mnogo više rezona u napadu, mogao bi da bude jedno od ubojitijih oružja srpskog šampiona već protiv Asvela, ali i u nastavku sezone.

Da Crvenu zvezdu čeka jedan fizički iscrpljujući meč, svestan je i Dejan Radonjić. On je, pored dobre forme, akcenat stavio i na atletske sposobnosti predstojećeg rivala.

"Asvel je u dobrom ritmu i sjajnoj formi. Vezali su tri pobede, takođe tokom dosadašnjeg dela sezone pokazali kvalitet u nekim velikim pobedama poput one nad Barselonom, ali i vrlo dobrim igrama u gostima kao što su bile u Vitoriji i Pireju. Radi se o jednoj od fizički najdominantnijih ekipa u ligi, izvanredne su atlete, dugo su na okupu i igraju vrlo čvrstu odbranu što ističu kao najveći adut. Sve to govori da se radi o izuzetno ozbiljnoj ekipi, potrebno je da osim vrlo visokog energetskog nivoa, odigramo dobru i čvrstu utakmicu sa maksimalnom koncentracijom tokom svih 40 minuta", izjavio je trener crveno-belih pred susret 23. kola u Pioniru i dodao da Marko Simonović još uvek nije spreman da pomogne ekipi.

Volden je bio jedan od najboljih u utakmici u Vilerbanu. U revanšu želi da njegova ekipa odigra borbeno i muški.

"Asvel je skup sjajnih atleta, uigrana ekipa koja je dugo zajedno i igra vrlo čvrstu odbranu, što se vidi i po rezultatima u poslednjih nekoliko kola. Zadržavali su rivale na proseku od 73-74 poena. Pobede u nizu govore da su u odličnoj formi i rasterećeno, u dobrom raspoloženju dolaze u Beograd. Želimo da odigramo borbenu i mušku utakmicu u kojoj ćemo da odgovorimo na njihov fizički stil koji forsiraju", poručio je bek Crvene zvezde.

Glavni utisak je da Zvezde može da izađe na kraj sa ofanzivnim potencijalom Asvela, te da će izdanje crveno-belih u napadu biti od ključne važnosti u borbi za osmi trijumf u sezoni.

EVROLIGA - 23. KOLO

Četvrtak

Himki - Fenerbahče 76:107

/Šved 29 - De Kolo 18/

Olimpijakos - Barselona 74:76

/Mekisik 18 - Mirotić 16/

Milano - Zenit 82:76

/Panter 14 - Pengos 12/

Petak

18.00: (1,30) CSKA Moskva (16,0) Bajern Minhen (3,90)

20.00: (3,50) Alba Berlin (16,0) Real Madrid (1,35)

20.00: (2,15) Panatinaikos (14,5) Valensija (1,80)

20.45: (1,55) Crvena zvezda (14,5) Asvel (2,70)

21.00: (1,80) Baskonija (14,5) Žalgiris (2,15)

Otkazano

Makabi Tel Aviv - Anadolu Efes

