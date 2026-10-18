Konačno se vratio Nan, dabl-dabl Mitoglua za poluvreme

Odličan je bio i Dinos Mitoglu, koji je obeležio prvo poluvreme jer je već tada zabeležio dabl-dabl. Upisao je 12 poena i deset skokova već pre odlaska na veliki odmor, mada u drugom poluvremenu nije previše igrao i meč je završio sa 16 poena i 11 skokova. Trojkama je domaćin zatrpao koš rivala u prvom poluvremenu, pošto su šutirali 9/16 spolja, a zanimljivo je da Mitoglu nije pogodio nijednu. Zato je u šutu za dva bio nepogrešiv sa 5/5. Imao je PAO na poluvremenu već 23 poena razlike, pa je bilo jasno da će drugi deo igre biti razigravanje.

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Tako je i bilo jer su svi dobili minute pojedinačno raspoređeno, sem Jabuselea koji je igrao tek šest minuta jer je Obradović verovatno smatrao da nema potrebe da duže provede na parketu. Takođe, nije bilo Matijasa Lesora i Mustafe Fala, s obzirom da u Grčkoj može da igra samo šest stranaca na ligaškim mečevima. Kada smo već kod stranaca, Fransisko je postigao 15, Najdžel Hejs Dejvis 11 poena i Huančo Ernangomez devet poena i 11 skokova.

Kod Peristerija nije bilo previše raspoloženih igrača, što i konačan rezultat i razlika govore. Istakli su se Čacidakis sa 13 i Fridel sa 12 poena, koji su bili jedini dvocifreni.