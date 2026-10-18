Konačno se vratio Nan, dabl-dabl Mitoglua za poluvreme
Vreme čitanja: 3min | ned. 18.10.26. | 13:50
Panatinaikos deklasirao Peristeri na domaćem parketu, slavio i Olimpijakos
Dočekali su u Atini da najbolji igrač ekipe Kendrik Nan prvi put posle više od četiri meseca zaigra košarku. Posle finalne serije sa Olimpijakosom, propustio je kompletne pripreme, početak Evrolige i domaćeg šampionata, ali konačno se vratio na parket i bio je odličan. Panatinaikos je na domaćem parketu deklasirao Peristeri 93:75 i Nan je bio najbolji na utakmici.
Meč je završio sa 18 poena, dva skoka i šest asistencija za oko 21 minut u igri. Šutirao je za tri 4/6, razigravao je saigrače, sve kako treba. Bio je i najbolji mogući protivnik za tako nešto jer gosti apsolutno ništa nisu pokazali. Kao jedan lakši trening. Veliko pojačanje za nastavak sezone dobio je Željko Obradović, a istovremeno se vratio i njegov ljubimac Kostas Slukas, koji je upisao šest poena za 16 minuta.
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Odličan je bio i Dinos Mitoglu, koji je obeležio prvo poluvreme jer je već tada zabeležio dabl-dabl. Upisao je 12 poena i deset skokova već pre odlaska na veliki odmor, mada u drugom poluvremenu nije previše igrao i meč je završio sa 16 poena i 11 skokova. Trojkama je domaćin zatrpao koš rivala u prvom poluvremenu, pošto su šutirali 9/16 spolja, a zanimljivo je da Mitoglu nije pogodio nijednu. Zato je u šutu za dva bio nepogrešiv sa 5/5. Imao je PAO na poluvremenu već 23 poena razlike, pa je bilo jasno da će drugi deo igre biti razigravanje.
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Tako je i bilo jer su svi dobili minute pojedinačno raspoređeno, sem Jabuselea koji je igrao tek šest minuta jer je Obradović verovatno smatrao da nema potrebe da duže provede na parketu. Takođe, nije bilo Matijasa Lesora i Mustafe Fala, s obzirom da u Grčkoj može da igra samo šest stranaca na ligaškim mečevima. Kada smo već kod stranaca, Fransisko je postigao 15, Najdžel Hejs Dejvis 11 poena i Huančo Ernangomez devet poena i 11 skokova.
Kod Peristerija nije bilo previše raspoloženih igrača, što i konačan rezultat i razlika govore. Istakli su se Čacidakis sa 13 i Fridel sa 12 poena, koji su bili jedini dvocifreni.
Nešto malo teži posao imao je Olimpijakos, koji je u meču trećeg kola gostovao ekipi Vikosa. Posle nešto slabijeg prvog poluvremena i odlične treće četvrtine, gosti iz Pireja uspeli su da savladaju novog prvoligaša rezultatom 79:68.
Domaćin je čak i vodio posle prve deonice, kada je imao dva poena viška, dok se do kraja prvog poluvremena igralo veoma tvrdo. Držali su se domaći igrači, iako je Olimpijakos imao tri poena viška na poluvremenu, da bi onda usledila treća četvrtina gde su crveno-beli odradili posao. Odigrali su vrhunsku odbranu i velikim serijama došli do prednosti od +13 posle trećeg kvartala, što domaćin nikako nije mogao da stigne.
Uspeli su pred kraj utakmice da se vrate i na jednocifreni zaostatak, ali je to Olimpijakos odmah ugušio, održao prednost i došao do pobede.
Aktuelnog šampiona Evrope su do trijumfa predvodili Kodi Miler Mekintajer sa 17 poena, četiri skoka i osam asistencija, Vezenkov sa 15 poena i sedam skokova, Endiaje sa 12, Necipoglu sa 11 i Milutinov sa deset poena i šest skokova. U poraženom sastavu istakli su se Flojd sa 18 i Džastis sa 12 poena.