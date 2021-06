Prelazak iz jednog večitog rivala u redove drugog nikada nije lak. Ali, Kori Volden je učinio da njegova tranzicija iz Partizana u Crvenu zvezdu prođe bezbolno. Ćutao je, radio i fokusirao se na parket, a donekle mu je pomogla činjenica da je sezona na izmaku prošla bez navijača na tribinama.

Volden ne može da pomogne saigračima u napadu na treći trofej u sezoni jer se oporavlja od povrede leđa, ali s ponosom ističe da je bio deo tima koji je uradio veliki posao osvajanjem titule šampiona Jadranske lige, što znači i povratak u Evroligu za takmičarsku 2021/22.

Američki bek govorio je u zvaničnom klupskom podkastu Pick'n'Talk o svemu - o košarkaškim počecima, usponu, karijeri u SAD, dolasku u Evropu i svim stanicama na kojima je dosad bio. Naravno, najviše je govorio o iskustvu u Crvenoj zvezdi. Pa krenimo redom...

Prva stanica u Evropi je bila Belgija i ekipa Ostendea. Raško Katić je bio tamo, bivši košarkaš Crvene zvezde, takođe Lengston Hol je bio kratko tamo. Zašto Ostende?

"Dobro organizovan Klub i odlična prilika za mene da učim kao ruki u Evropi, prilagodim se i adaptiram, dobar trener Dario, Raško je bio tamo, Kuridža takođe, Marko Kešelj nakratko. Dosta igrača koji su igrali na visokom nivou, znao sam da je to dobra prilika za mene da dođem i započnem svoju evropsku karijeru, adaptiram se na uslove u sredini gde sam se osećao komforno".

Kako si se privikao na uslove u Evropi, drugačiji mentalitet. U NBA ligi samo par ekipa ima ambicije da pobeđuje konstantno, došao si u Ostende koji gubi možda par utakmica godišnje, što je drugačija vrsta pritiska, dinamika... Iz moje perspektive, u Evropi se više polaže na timski rad, naravno radi se i individualno, ali podređeno je timskom uspehu. Mnogo igrača iz SAD nije naviklo na to, kako je to tebi izgledalo?

"Da, totalno je drugačije, igraš u ekipi koja možda izgubi pet utakmica po sezoni, svaka ligaška utakmica je važna, bolji si od drugih, ali svi žele da te pobede i to je izazov. Svako se trudi da pruži najbolju igru baš protiv tebe".

I uvek ima ekipa koje su blizu.

"Da, da".

Imali ste jedan trening dnevno ili dva?

"Zavisi, jedan ili dva. Igrali smo Ligu šampiona po prvi put, nekad smo imali jedan, nekad dva".

Dušan Đorđević je bio na poziciji plejmejkera?

"Da. I još jedna stvar, kada si tako dobar takmičiš se sa samim sobom i onim što je urađeno u prethodnoj godini. Ne želiš da budeš prvi koji nije uspeo da nastavi pobednički niz. Ne znam kako je sada, ali kada sam ja bio tamo stigli smo do pet ili šest titula u nizu, kao i Kup. Nisam želeo da budem u ekipi koja nije osvojila i prekinula je niz, to je očigledno bio jedan vid pritiska".

U sledećoj sezoni si birao Izrael. Zašto Izrael, Hapoel Holon?

"Ponovo jedan korak dalje, moj prijatelj je igrao i podelio je najbolja moguća iskustva iz Holona sa mnom".

Možeš li da uporediš lige Belgija i Izrael?

"Mislim da ima malo više dobrih ekipa u Izraelu..."

Ostao si tamo dve sezone?

"Da. U prvoj sezoni sam imao povredu. Povređeno koleno i polomljena ruka. Nisam baš dobro igrao ni pre toga. Onda sam se vratio u narednoj sezoni da dokazem da mogu da igram".

U svojoj prvoj sezoni si imao nekoliko američkih igrača uz sebe, npr. Glen Rajs junior, tako da nisi bio prva opcija. Međutim, u drugoj sezoni, kada si osvojio zvanje MVP-a izraelske lige, bio si prva opcija, tim je igrao stvarno dobro.. Šta je za tebe zznačilo da budeš lider ekipe.

"Nije to bilo nešto novo za mene, uvek sam voleo da vodim primerom, ne pričom, tiha sam osoba.... Hteo sam da se dokazem i sebi i drugima, i mislim da sam dobro to uradio... Na početku nisam bio ni najbolji igrač, to je bio Kalif Vajt, koji je sjajan košarkaš, ali se nažalost povredio, pa sam ja prirodno iskočio kao naslednik te pozicije".

Nažalost za njega...

"Da, kao što rekoh on je sjajan igrač, imao je problema sa kolenom... Ja sam preuzeo tu ulogu, i hteo da uradim najbolje sto mogu. Ispalo je dobro za mene".

To leto si bio u rosteru Toronto Reptorsa, šampiona te godine... Kaži nam nešto o tome.

"Pošto su osvojili titulu, krenula je letnja liga, naravno, nije to prva postava, ali kad krene letnja liga, svi žele da budu deo šampiona NBA lige. Bio sam deo ekipe letnje lige, svi zele da te pobede..."

I Džordan Lojd je bio na istom mestu sezonu pre.

"Da. I on je igrao letnju ligu.... Bilo je lepo iskustvo, interakcija sa drugim igračima..."

Koliko se razlikovalo od tvog iskustva u Bostonu?

"Nije bilo posebno drugačije, sem sto je bila u pitanju letnja liga. Kao i u G ligi, svi zele da se dokazu i pokazu najbolje sto umeju. To je bilo jedino vreme koje sam imao sa Torontom, nisam bukvalno prešao u Toronto, tako da mogu samo da poredim vremena provedena u letnjoj ligi, a to je skoro pa isto".

Onda si rešio da dođeš u Srbiju i igraš za Partizan. Koliko znam, bio si u Srbiji i pre toga, imao si neke utakmice ovde. Koji je bio tvoj motiv da dodjes u Srbiju da igraš.

"Hteo sam da igram za veci klub, poznatiji. Mozda je posle letnje lige bilo prilike da se ode i u ekipu Evrolige, ali to je tada bila najbolja opcija za mene".

Kori Volden (©MN Press)

U mnogo slučajeva igrači imaju opciju da idu u veće timove, ali neće imati dovoljno prostora da pokažu šta znaju na terenu. Ako su 11. ili 12. opcija, ne dobijaju baš šansu osim ako se neko ne povredi... Tvoja je karijera bila dobro struktuirana i išao si stepenik po stepenik, to je otprilike i kako si došao u Crvenu zvezdu, ta odluka nije bila laka?

"Pre Partizana, a posle sezone u Izraelu, mogao sam da idem u Evroligu... Ali neću reći da sam sumnjao u sebe, mislim da je logičniji korak bio da prvo odem u Evrokup, onda u Evroligu, da bih imao pravi osećaj, a ne kao da me je neko bacio u vatru. Evrokup, i dalje je tesko takmičenje, ali je bio lakši izbor otići tamo i naučiti više, biti bolja osoba, igrač, saigrač, sve, pre nego što napraviš naredni veći skok".

Kako i zašto si rešio da potpišeš za Crvenu zvezdu?

"Više različitih stvari... Glavni razlog je bio lične prirode, dosta sam razgovarao i sa porodicom koja ima veliki uticaj na mene, glavno je bilo što sm mislio da sam spreman da igram Evroligu. Šansa da prezentujem sebe. Ta šansa se ne dobija toliko često. Posebno kad je i pandemija u toku. Nije bilo lako, baš je bilo teško, ali to je bio izbor koji sam na kraju morao da napravim, ako hoću da jurim svoje snove".

Kori, ova sezona je bila teška za sve, posebno za klub kao što je Crvena zvezda, kada nema navijača. Kakva je bila tebi?

"Bilo je teško. Ovde su navijači ogromna stvar, to i sami znate, ali veliki broj utakmica koje smo izgubili, da smo imali navijače, lako bismo dobili. Posebno u Beogradu".

Posebno u Evroligi...

"Da, posebno u Pioniru, ovde ne gubiš utakmice ako imaš navijače. Skoro pa da je nemoguće. Ali, nedostatak navijača i veliki broj pravila... mislim na pravila u vezi sa kovidom... PCR testovi, možda i dva puta nedeljno, ‚imaš različite korake, kriterijume, napravilo je izazovnijom sezonu. Nisi fokusiran samo na košarku nego i na zdravlje istovremeno. Bilo je teško poešati te dve stvari zajedno. Nemaš navijače, a mi smo ljudi, mnogo je teže motivisati se u takvim uslovima. Naiđe teška nedelja, teški treninzi, a kad imaš navijače, u tim momentima, daju ti motivaciju. Ove godine nije bilo navijača. Morao si sam da se motivišeš, da kopaš duboko u sebi, i da nastupiš dobro".

U početku je izgledalo kao na prijateljskim utakmicama, bez publike...

"Da! Napraviš dobar potez... i čuješ samo saigrače... Čuješ svog trenera, svaku reč. Čuješ patike i loptu. Bilo je baš čudno u početku".

Kovid situacija je bila teška za sve, svi su je podneli drugačije. Kako je bilo za tebe?

"Bilo je lagano. Kijavica, glavobolja, umor, spavalo mi se dosta".

Kori Volden (©MN Press)

Koliko si bio odsutan?

"Oko dve nedelje... Ali nije bilo nekih težih simptoma..."

Kakvo je stanje sa tvojim telom, znamo da si povređen, da tvoja leđa nisu dobro i tvoje telo trenutno trpi mnogo...a moraš da ostaneš fokusiran 100 posto na svoju igru i ono što radiš. Da li je ovo drugačija vrsta iskustva od nekih prethodnih?

"Da, ovo je izazov, prvo fizički , ali posebno psihološki 'mentalno'. Kada ulaziš u igru imaš mnogo izgovora: 'OK nemamo ovog igrača, nemamo ovog, nemamo ovo, ono...', to su sve na kraju dana izgovori! Svaku utakmicu koju smo izgubili a mogli smo da je dobijemo, znaš svaki put kada kročiš na teren imaš šansu da pobediš... stoga, da bilo je vrlo teško, ali, koga na kraju briga za to što nam nedostaju igrači i dalje je cilj isti dobiti utakmicu".

Koje utakmice ove sezone se sećaš ili si je upamtio kao posebnu?

"Nešto posebno iz ove sezone? Da vidimo... Panatinaikos na gostujućem parketu je nešto što pamtim kao vreme kada smo uspeli da uradimo posao i to na gostujućem terenu kao tim. Bilo je to zaista veliko za nas. Na početku sezone takodje na našem parketu protiv CSKA...utakmica na strani i pobeda protiv Reala u Madridu. Finale...Ima tu dosta. Pobede i porazi".

Kako bi uporedio tvoj život u Beogradu sa prethodnim destinacijama i mestima gde si živeo i igrao?

"Beograd je zaista lep grad u kome je Amerikancu lako i olakšano da živi. Dobra hrana, dobra košarka, dobra atmosfera, navijači...Naravno i za izlaske, noćni život..."

Biti strog prema sebi i svom telu u nekim situacijama dovelo te do toga i da moraš da uložiš dodatni napor, nekada da igraš i bez dozvole lekara samo kako bi pomogao svom timu. Ostaješ u klubu i naredne sezone koja će biti sa navijačima na tribinama... Šta je plan za naredno leto po tom pitanju povrede i generalno?

"Prvo i najvažnije da budem zdrav. To je moj prvi i osnovni cilj u ovom trenutku. Ne volim kada me muči povreda, ne volim da ulazim u leto povređen. Zato je sada fokus samo na tome da se vratim, da budem u stanju da trčim, da se pokrećem i sve te osnovne stvari".

Šta je sa novom frizurom?

"Dopada ti se? Jednostavno promena i nešto drugačije. Umorio sam se od duge kose, čak i kada sam je vezivao u rep, dodirivala mi je vrat, počeo je da me nervira taj osećaj..."

Zašto sada?

"Osvojili smo titulu koja nam je bila mnogo važna, imao sam i male opklade sa nekoliko saigrača. Onda, pomislio sam zašto ne? Osvojili smo titulu, sledećeg dana sam promenio frizuru".

Gledajući dosadašnju karijeru koga vidiš kao svog najboljeg i omiljenog saigrača, možeš i više njih ako želiš?

"Da izaberem najboljeg i omiljenog saigrača? Ne mogu to da uradim. Pa to je kao kada me pitaš da izaberem omiljeno dete. Nikada nisam imao lošeg saigrača, svi su bili dobri saigrači, prijatelji, ljudi sa kojima sam imao dobar odnos. To je teško pitanje, ne mogu da izaberem njih pet".

Promena trenera, dosta saigrača, osvojen je nacionalni kup, ABA liga, sezona se bliđi kraju, šta bi mogao da kađeš sada?

"Đavolski dobra vožnja! Sezona kao nijedna dosad, sa toliko izazova. Ali uzeli smo Kup, ABA ligu i borimo se za srpsko prvenstvo. Uzeli smo trofeje, ali vrlo teška sezona, fizički, psihički, ponavljam kao ni jedna do sada. Teška iscrpljujuća sezona. Bilo je zaista teško".

Da li ti je lakše da igraš na poziciji plejmejkera ili beka šutera?

"Lakše mi je da igram na poziciji pleja definitivno".

Ko je Kori Volden van terena?

"Potpuno drugačiji od onog na terenu. Mirniji svakako, znate lokalni momak kome nije potrebno mnogo i koji ne traži mnogo. Zabavan sam tip".

Kompletan podkast možete preslušati na kraju teksta...