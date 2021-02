Tadeus Jang je samo jedan od košarkaša Čikaga koje je lane tadašnji trener Džim Bojlen zbunio svojim zahtevima i od kojeg navijači Bulsa nisu dobili ono najbolje upravo zbog tih trenerskih zahteva. Nije se to možda videlo na brojkama, jer nisu bile loše, ali u igri nije bilo onog Janga koji je od 2007. izgradio lepu karijeru. Njega je 2007. godine kao 12. pika izabrala Filadelfija, a posle je igrao za Minesotu, Bruklin i Indijanu pre nego što je je u leto 2019. od Čikaga dobio 41.000.000 dolara za tri sezone. Mladoj ekipi Bulsa trebali su veterani, a Jang je izgledao odličan izbor, jer je čovek do sada ukupno odigrao 980 utakmica u regularnoj sezoni i na proseku je od 13,1 poen, 5,9 skokova, 1,7 asistencija i 1,5 ukradenu loptu uz lepih 49,9% šuta. Osim toga, 32-godišnji Jang je poznat kao dobar odbrambeni igrač te omiljeni saigrač kojeg svaki trener želi da ima u svlačionici, posebno kada je ona puna mladih igrača. Međutim, Čikago od Janga prošle sezone nije dobio ono šta je trebalo. Jednostavno, nije ga bilo u napadačkim akcijama na pravim pozicijama, nije učestvovao u kreaciji napada i to nije izgledao dobro.

A onda je u Čikago pred ovu sezonu došao novi trener Bili Donovan koji nije napravio neku veliku revoluciju, ali je igrače postavio na prirodna mesta i isto takve uloge, a to je napravio i s Jangom.

Osim odlične igre u odbrani, Jang je ekipi doneo onu veteransku mirnoću, što im je jako trebalo. Čikago ima problema sa završavanjem utakmica, izgubili su neke koje su 'morali' da dobiju, a sve je to rezultat mladosti ekipe, ponekad i brzopletih odluka. Donovan je prvo Janga stavio na poziciju centra u poslednjim minutima utakmice umesto Vendela Kartera i to je Bulsima donelo nekoliko dobrih rezultata. Kada se Karter povredio, Jang je preuzeo njegovu ulogu razigravača s vrha reketa, odnosno s linije slobodnih bacanja. I to ne samo da je preuzeo nego je tu ulogu podigao na veći nivo.

U poslednje tri utakmice Jang je bio jako blizu triple-dabla, ali nije uspeo da ga upiše. Bostonu je ubacio 16 poena te imao po devet skokova i asistencija, protiv Portlanda je imao osam poena, 11 skokova i 11 asistencija, a sinoć protiv Njujorka se zaustavio na 13 poena, osam skokova i osam asistencija. To je prosek od lepih 12,3 poena, 9,3 asistencija i 9,3 skokova u tom periodu. Čikago je od te tri utakmice pobedio jednu, ali je mogao i dve da nisu prosuli slavlje protiv Portlanda koji je imao Demijana Lilarda da kazni sve greške mlade ekipe Bulsa.

S Jangom kao organizatorom igre, barem u nekim trenucima utakmice, Donovan je pametno rasteretio Kobija Vajta dela kreacije jer ovaj mladić tu ulogu igra prvi put u karijeri, a pokazalo se da još nije spreman za najviše stvari kao plejmejker. S obzirom da Tomas Satoranski ove sezone još nije uhvatio pravu formu zbog kovida, a isto važi i za Rajana Arčidiakona, onda je jasno da su Bulsi trebali da dobiiju pomoć u kreaciji s drugih pozicija. To u ovoj ekipi još može da radii Zek Lavin, ali on je nbogo važniji kao egzekutor. Jang je svoju ulogu prihvatio, postao najbolja opcija za nju i sve šta se od njega traži radi jako dobro.

"Mislim da je sada tim od mene dobio ono zbog čega su me potpisali. Igram daleko opuštenije, u poziciji sam da radim nbogo stvari koje sam radio s ranijim ekipama za razliku od onoga prošle sezone. Sada mogu da primim loptu u sredini, da pročitam kako stoji odbrana, da uzmem poneki šut, ali i iskoristim svaki 'mismeč', odnosno situaciju kada me čuva niži igrač te da napadnem koš. Kada me udvoje, onda sledi asistencija", objasnio je Jang.

Neke stvari su u košarci prilično jednostavne. Ali nemojte to da kažete Džimu Bojlenu.