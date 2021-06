Košarkaši Crvene zvezde su posle ubedljivog trijumfa na startu finalne serije doživeli poraz u revanšu. Mega je na krilima sjajnog Marka Simonovića i izvrsne prve četvrtine slomila šampiona Jadrana i izborila majstoricu. Posle Korija Voldena i Džordana Lojda povredio se i Aleksa Uskoković, pa Dejan Radonjić ima sve manje bekovskih opcija na raspolaganju. Činjenica da je Ognjen Dobrić uzeo 20 šuteva, a od ostalih igrača samo Lengston Hol imao dvocifren broj pokušaja, kao i da su samo tri košarkaša upisala asistencije, uz pomenute povrede ozbiljno dovodi u pitanje Zvezdinu mogućnost da u majstorici dođe do triple krune.

Volden je otpisan još pre početka završnih borbi, Lojd se povredio u prvom meču kada je u doskoku stao na nogu Ognjena Kuzmića. U prvom poluvremenu druge utakmice Aleksa Uskoković je nezgodno zakačio Marka Jagodić Kuridžu i sa bolnom grimasom završio na zemlji. Nije se vraćao na teren, a Radonjić je po završetku susreta konstatovao da su crveno-beli ostali bez još jednog igrača. Više će se o stepenu povrede talentovanog plejmejkera znati do kraja dana, ali bojazan je da će Crvena zvezda u odlučujućem meču od organizatora igre u rosteru imati samo Lengstona Hola.

Jasno, bez tri beka u rotaciji, Zvezda će u trećem susretu finala biti u velikom problemu. Desetkovani crveno-beli su u Mega Fektori hali uspeli do samog kraja da ostanu ravnopravan rival, ali čini se isključivo zbog najbolje partije Hola u sezoni na izmaku. Amerikanac, koji je u ABA ligi ubacio svega 13 trojki, sinoć je u pet navrata bio precizan van linije 6,75 (19 poena). Naravno, nerešiva enigma za odbranu ekipe Vladimira Jovanovića je i ovoga puta bio Ognjen Dobrić, koji je susret okončao sa 31 poenom, ali izostala je podrška ostalih saigrača. Šta bi bilo da Hol nije eksplodirao?

02.30: (1,60) LA Klipers (13,0) Juta (2,60)

Zvezda je često bila bezidejna u napadu, pa je Dobrić individualnim akcijama pokušavao da probije odbranu rivala. Na sreću, u 55 odsto navrta je bio uspešan (11/20 iz igre), pritom je i šest puta izlazio na liniju penala (bez promašaja). Ipak, prečesto su se crveno-beli oslanjali na 26-godišnjeg beka, koji je na kraju izveo trećinu akcija branioca trona. Uputio je 20 šuteva ka košu rivala, ostatak ekipe tek dvostruko više (Hol šutirao 7/13, Lendri Noko 3/7). Bekovski tandem je nekako uspevao da održi Zvezdu u životu, čak i da joj omogući da posle katastrofalne prve četvrtine (17:35) ode na veliki odmor sa pola koša prednosti (46:45). Ali, kako je meč odmicao, tako je postajalo sve jasnije da Zvezda sem Hola i Dobrića nema pravih opcija.

U drugom poluvremenu je Dejan Davidovac postigao tek dva poena, MVP finala regionalnog šampionata Lendri Noko je dodao četiri. Od 33 poena koje su crveno-beli postigli skupa u trećem i četvrtom kvartalu Hol je ubacio osam, Dobrić 15 (Simonović i Kuzmić dodali po dva).

Koliko se Zvezda mučila u napadu govori i činjenica da su samo tri igrača uspela da upišu asistencije. Prednjačio je Lengston Hol sa šest, jednu manje upisao je Davidovac, dok je sjajni Dobrić dodao tri. Dakle, izostala je egzekucija iz uigranih akcija, velikim delom i zbog sjajne odbrane rivala, dok su praktično samo Dobrić, Davidovac i Hol uspevali da iskreiraju poene za sebe (na kraju su jedini kreirali i za druge). Uskoković je do povrede uputio tri šuta (dva nerezonska), kapiten Branko Lazić samo jedan, koliko je pokušaja imao i sinoć totalno indisponirani Aleksa Radanov. Od pet šuteva Marko Simonović je pogodio jedan, Jagodić Kuridža nije ubacio nijedan od tri, Kuzmić je samo jednom zapretio rivalu i to bezuspešno. Lendri Noko je odigrao solidno, ali njegovih 3/7 iz igre jednostavno nisu bili dovoljni.

Malo se šta ipak crveno-belima može zameriti. Odmah posle iscrpljujućeg finala ABA lige okrenuli su se obavezama u Superligi. Bez odmora, uz povredu koju je Volden vukao još iz polufinala regionalnog šampionata, ostali su bez još jednog vojnika na samom startu finalne serije, a sinoć je pao i treći. Povrede su došle kao posledica jako naporne sezone, koja je pritom obeležena i problemima sa virusom korona, koji su dodatno opteretili ekipu.

©MN Press

Kako stoje stvari, Zvezda će sa 10 igrača u poslednji meč u sezoni, pa je na Radonjiću da zbije redove, igračima da skupe snagu za još 40 minuta i ne dozvole pad koncentracije, a koliko je moguće i nivoa energije, kao što je to bio slučaj u prvom kvartalu druge utakmice, kada su rivalu dopustili čak 35 poena i čini se već u startu izgubili meč. Jesu se maestralno vratili u drugom, ali je većina igrača ostala bez goriva u nastavku, možda se to ponajviše videlo na Dejanu Davidovcu, koji je uz Dobrića i Hola bio najzaslužniji za preokret u periodu od 11. do isteka 20. minuta.

Mega je sa druge strane u odigrala daleko agresivnije i energičnije, uspela je razigra prve vedete Marka Simonovića i Filipa Petruševa (koji je motore upalio tek u drugom poluvremenu), te je na pravi način iskoristila činjenicu da je odmornija i da za razliku od rivala nema kadrovskih problema.

Pored činjenice da crveno-beli moraju da odigraju na visokom nivou u odbrani tokom svih 40 minuta, što će biti izuzetno teško s ozbirom na situaciju sa raspoloživim snagama, na crnogorskom stručnjaku i njegovim izabranicima je da pokušaju da uključe što veći broj igrača u ofanzivi. Pokazali su i Jagodić Kuridža, Simonović, pa i Radanov i Lazić da mogu više, a utisak je da će minute morati da dobije i Duop Rit, koji nije kročio na parket tokom drugog susreta. Bez trojice bekova to će biti jako težak zadatak, ali se u drugoj utakmici jasno pokazalo da sjajne role dvojice igrača jednostavno nisu dovoljne. Pritom je i pitanje da li će Hol biti u stanju da ponovi šutersko izdanje iz hale Mega Fektori, a sve to ozbiljno ugrožava šanse ekipe sa Malog Kalemegdana da sezonu okonča osvajanjem triple krune.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com