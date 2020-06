Košarkaška bomba: Kalates ide u Barselonu, pao je dogovor

Već dugo se šuška o mogućem prelasku Nika Kalatesa u Barselonu, a kako danas piše renomirani Eurohups, došlo je do dogovora pa će Grk potpisati ugovor na tri godine. On je napustio Panatinaikos i spreman je za sledeći korak, a to je Barselona Svetislava Pešića. Završavanje papirologije sa Panatinaikosom je navodno bio poslednji korak, a i to je sada odrađeno.

Kako ističe Eurohups, Kalates i Barselona su došli do konačnog dogovora i saradnje od tri godine i to garantovane. Ovaj izvor dodaje da će sve uskoro biti i ozvaničeno.

Kalates ima 31 godine i otišao je iz Panatinaikosa iako je imao ugovor do 2021. godine. Problem je što u Atini zbog posledica virusa korona planiraju ozbiljno kresanje budžeta, a Kalates je prihvatio da pređe u Barselonu za trogodišnji ugovor vredan sve skupa 5.500.000 evra kako se prvobitno pisalo.

Koja kriza? Barsa nudi Kalatesu 5.500.000 evra

Čekalo se da samo da mu gazda Panatinaikosa Dimitris Janakopulos da zeleno svetlo, a to se po svemu sudeći i dogodilo.

Panatinaikos je Kalatesu nudio da potpiše novi, dugoročni ugovor sa značajno manjim primanjima, ali je ovaj to odbio. I naredna stanica biće mu Barselona Svetislava Pešića.

O ovom transferu je prvi pisao ponajbolji novinar Evrope, jedan od urednika Eurohupsa, Nikos Varlas, a istakao je da Panatinaikos već duže vreme radi na planu za sledeću sezonu, te da u tim planovima nije bilo Kalatesa. I ističe da je u momentu kada je pisao da se Kalates rastaje od Panatinaikosa, već tada sve bilo odlučeno.

Podsetimo, kao zamena za Kalatesa u Panatinaikosu pominjao se Lorenzo Braun, pa videćemo da li će ovaj odlazak Kalatesa pokrenuti domino efekat i Brauna poslati u Atinu kao što se najavljivalo.

