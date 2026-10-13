(©Starsport)
KRAJ: Asvel - Crvena zvezda 82:84, Kris Džons za pobedu u poslednjoj sekundi!!!
Najnovije vesti
uto. 13.10.26. | 20:34
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Vilerbana
Evroliga, 5. kolo
ASVEL - CRVENA ZVEZDA 82:84 (46:42)
Dvorana: Astrobal.
Sudije: Karlos Kortes, Serhio Silva, Kristijan Tajs.
Asvel: Gač 19, Voters 15, Mils 11, Krauder 9 (4 as), Vašington 7, Pons 6, Beson 5, Lajti 5, Bolomboj 5 (5sk), Masa 0 (6 sk).
Crvena zvezda: Moneke 18, Nvora 17, Odželej 15 (6sk), Dobrić 9 (5sk), Boldin 9, Džons 8 (9 as), Karter 2, Đurišić 2, Kremer 2, Batler 0, Vajler Beb 0, Davidovac 0.
Komentari / Podeli vest
KK Crvena zvezdaEvroligaKK AsvelUŽIVO
tagovi
Obaveštavaj me
KK Crvena zvezda
Evroliga
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Tenis
Kosarka
Najava mečeva
utorak | 13.10.2026.
sreda | 14.10.2026.
četvrtak | 15.10.2026.