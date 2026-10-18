Bandža Si (Starsport)
KRAJ: Bosna - Partizan Mozzart Bet 84:89
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ned. 18.10.26. | 13:34
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ABA LIGA, Grupa B, 4. kolo
Bosna - Partizan Mozzart Bet
/20:24, 18:15, 18:27, 28:23/
Dvorana: Zetra, Sarajevo
Sudije: Milosav Kaluđerović, Bojan Popović, Petar Petrovski
Bosna: Benks 1, Pajps 11, Domask 6, Golston 13, Atić 2, Vrabac 5, Peri 21+12sk, Braun 3, Talić 13+7as, Livadić, Islamović -, Hokins 9
Partizan Mozzart Bet: Olman 2+5as, Džons 9, Vildoza 15, Tompson 6, Nakić 5, Tanasković 18+7sk, Stivens 11, Hejs 11+7sk, Lakić 2, Pajola 8, Lovernj 2, Si -
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