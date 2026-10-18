Bandža Si (Starsport)
Bandža Si (Starsport)

KRAJ: Bosna - Partizan Mozzart Bet 84:89

ned. 18.10.26. | 13:34

Pratite dešavanja iz Sarajeva uživo na portalu Mozzart Sport

ABA LIGA, Grupa B, 4. kolo

Bosna - Partizan Mozzart Bet
/20:24, 18:15, 18:27, 28:23/

Dvorana: Zetra, Sarajevo

Sudije: Milosav Kaluđerović, Bojan Popović, Petar Petrovski

Bosna: Benks 1, Pajps 11, Domask 6, Golston 13, Atić 2, Vrabac 5, Peri 21+12sk, Braun 3, Talić 13+7as, Livadić, Islamović -, Hokins 9

Partizan Mozzart Bet: Olman 2+5as, Džons 9, Vildoza 15, Tompson 6, Nakić 5, Tanasković 18+7sk, Stivens 11, Hejs 11+7sk, Lakić 2, Pajola 8, Lovernj 2, Si -

tagovi

KK BosnaKK PartizanABA ligaPartizan Mozzart Bet
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Obaveštavaj me

KK Partizan Mozzart Bet

Sledeća vest