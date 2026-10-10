(©Aba liga)
(©Aba liga)

KRAJ: Crvena zvezda - Budućnost 101:91

sub. 10.10.26. | 20:46

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz dvorane Aleksandar Nikolić

ABA LIGA, 3. kolo

CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST 101:91
/26:21, 28:20, 26:28, 21:22/

Dvorana: Aleksandar Nikolić

Sudije: Robert Moldar, Haris Bjedić, Oktavian Goina

Crvena zvezda: Džons 13+9as, Miljenović 2, Vajler Beb 3, Đurišić 4, Davidovac 3, Karter 14, Dobrić 7, Izundu 6, Boldvin, Nvora 24, Odželej 9, Kremer 16

Budućnost: Smit 19+9sk, Šajok 6, Megi 9, Slavković, Hadžibegović 3+6sk, Molinar 11, Ferel 9+6, Jovanović 11, Butsijel, Đorđević 16+9sk, Kovilar, Butej 8

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