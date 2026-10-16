(Starsport)
KRAJ: Crvena zvezda – Pariz 90:81
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pet. 16.10.26. | 22:09
Pratite utakmicu iz Beogradske arene na Mozzart Sportu
Evroliga, 6. kolo
Crvena zvezda – Pariz 90:81
/28:18, 18:18, 31:22, 13:23/
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Robert Lotermozer, Marsin Kovalski, Pjoter Pastusjak
Crvena zvezda: Moneke 23, Nvora 12, Odželej 11, Dobrić, Boldvin 5, Džons 4, Karter 3, Đurišić 11, Kremer, Batler 13, Vajler Beb 3, Davidovac 5
Pariz: Tarpi 2, Kavalije 4, Erera 14, Roden 9, Etjen 24, Ajaji 3, Dokosi 5, Faje 6, Morgan , Džonson 2, Houms 8, Pereira 4
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