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KRAJ: Fenerbahče - Partizan Mozzart 74:65
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čet. 15.10.26. | 19:09
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EVROLIGA, 6. KOLO
FENERBAHČE - PARTIZAN MOZZART BET 74:65 (12:19, 13:9, 34:16, 15:21)
Dvorana: Ulker Sport
Sudije: Mehdi Difala, Alberto Baena, Arno Pardo
Fenerbahče: Larkin 3, Bingam 4, Boldvin 11, Meli 2, Šanli 2, Horton Taker 14, Džuzang, Forest 5, Ki 5, Klajburn 11, Šilds 17, Sargiunas
Partizan Mozzart Bet: Olman 7, Džons 6, 8as, Vildoza 5, Tompson 13, Tanasković 6, Stivens 2, Hejs 12, Lakić, Džekiri 2, Pajola, Lovernj 2, Si
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