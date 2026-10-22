(Starsport)
KRAJ: Partizan Mozzart Bet – Crvena zvezda 85:82
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čet. 22.10.26. | 23:01
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EVROLIGA, 7. KOLO
PARTIZAN MOZZART BET - CRVENA ZVEZDA 85:82
/31:21, 21:17, 13:12, 10:25, 10:7/
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Karlos Peruga, Boris Rižik, Tomas Bisuel
Partizan Mozzart Bet: Olman 2, Džons 26 (4sk, 5as), Vildoza 8, Tompson 6, Nakić -, Tanasković 4, Stivens 16 (sk), Hejs 13 (8sk), Lakić 3, Pajola 7, Lovernj, Si -
Crvena zvezda: Džons 22, Vajler Beb 3, Batler 6, Davidovac 1, Karter 6, Izundu 4, Đurišić 2, Boldvin, Nvora 16 (8sk), Odželej 13, Kremer 7, Moneke 2
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