(Starsport)
(Starsport)

KRAJ: Partizan Mozzart Bet – Crvena zvezda 85:82

čet. 22.10.26. | 23:01

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EVROLIGA, 7. KOLO

PARTIZAN MOZZART BET - CRVENA ZVEZDA 85:82
/31:21, 21:17, 13:12, 10:25, 10:7/

Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Karlos Peruga, Boris Rižik, Tomas Bisuel

Partizan Mozzart Bet: Olman 2, Džons 26 (4sk, 5as), Vildoza 8, Tompson 6, Nakić -, Tanasković 4, Stivens 16 (sk), Hejs 13 (8sk), Lakić 3, Pajola 7, Lovernj, Si -

Crvena zvezda: Džons 22, Vajler Beb 3, Batler 6, Davidovac 1, Karter 6, Izundu 4, Đurišić 2, Boldvin, Nvora 16 (8sk), Odželej 13, Kremer 7, Moneke 2

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