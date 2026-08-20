KRAJ: Srbija - Francuska 90:87

čet. 20.08.26. | 19:19

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Beogradske arene

Prijateljska utakmica

SRBIJA - FRANCUSKA

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Belošević, Pešić, Prpa

Srbija: Dangubić 3 , Jović 10, Đurišić 6, Dobrić 12, Jokić 20 (9sk, 8as), Lakić -, Gudurić 9, Tanasković 2, Davidovac -, Avramović 13 (5as), Milutinov 15, Novak -.

Francuska: Fransisko 13, Hifi 6, Furnije 5, Žo. Ajaji -, Nua 14, Tarpi 5, Gober 6, Vembanjama 10, Hord 2, Rejno 4, Že. Ajaji 10, Strazel 5.

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