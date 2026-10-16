Kraljevi drame: Olimpijakos prosuo plus 14, pa dobio Barsu posle produžetka

U prve tri četvrtine izgledalo je nemoguće da bi ovako ludu završnicu mogli da gledamo. Olimpijakos je igrao precizno kao sat, a glavnu reč vodio je ko drugi nego - Saša Vezenkov. Bugarin je nemilice zatrpavao koš Barse i već posle prve četvrtine imao je 11 poena. Barselona je nekako uspevala da drži egal, čak i da vodi (30:26), ali je imala mnogo propusta u odbrani što je rival još kako umeo da kazni. Pogotovo u drugoj deonici. O tome koliko su gosti ofanzivno dobro izgledali govori podatak da su za čitavo prvo poluvreme imali samo dva promašaja za dva (15/17). Na odličnu igru Vezenkova nadovezao se Embaje Endijaje i plus je otišao na deset posle prvih 20 minuta (57:47).

Izgledalo je da se Olimpijakos polako odlepljuje, pogotovo što je u redovima Barselone Kevin Panter bio potpuno van ritma (šut 2/10). Na velike muke stavljala ga je odbrana gostiju, terala ga na teške šuteve koji nikako nisu mogli da uđu. Sa druge strane, Vezenkov je igrao kao u transu i u finišu treće deonice doneo je najvećih plus 14 (74:60). Već tad je imao 22 poena uz samo dva promašaja iz igre.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Međutim, nije Barsa želela da položi oružje. Krenuli su kao kamikaze - na sve ili ništa. Maksimalno su ubrzali igru, što je očigledno zbunilo Grke. Povampirena Barselona počela je da sipa trojke kao da je najbolja šuterska ekipa u Evroligi. Samo u poslednjih deset minuta ubacili su četiri trojke od toga dve preko razgoropađenog Džeroma Robinsona u prelomnim momentima utakmice. Upravo je nekadašnja želja Crvene zvezde ubacila trojku preko Donte Hola na 1,7 sekundi pre kraja i odveo meč u produžetak.

Tamo su već ostali bez gasa, Olimpijakos je na krilima Žana Montera i Embaja Endijajea prelomio meč. Njih dvojica su zbirno vezali osam poena, Barsa je zaređala sa promašajima i izgubljenim loptama i utakmica je definitino otišla na stranu Olija.

EVROLIGA, 6. kolo

Četvrtak

Fenerbahče - Partizan Mozzart Bet 74:65

/Šilds 17 - Tompson 13/

Olimpija Milano - Dubai 97:101

/Metjuz 21 - Bejkon 29/

Valensija - Makabi 88:91

/Bruks 14 - Klark 17/

Real Madrid - Asvel 111:92

/Feliz 26 - Vašington 17/

Petak

Bešiktaš - Bajern Minhen 95:87

/Novel 21 - Lučić 17/

Žalgiris - Anadolu Efes 70:85

/Edvards 16 – Strazel 19/

Barselona - Olimpijakos 100:105

/Robinson 17 - Vezenkov 25/

Crvena zvezda - Pariz 90:81

/Moneke 23 - Etijen 24/

Panatinaikos - Hapoel Tel Aviv 81:90

/Francisko 22 - Ledej 17/

Virtus Bolonja - Baskonija 86:78

/Kar 20 - Loson 13/