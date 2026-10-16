Kraljevi drame: Olimpijakos prosuo plus 14, pa dobio Barsu posle produžetka
Vreme čitanja: 3min | pet. 16.10.26. | 23:06
Prvak Evrope imao sve u svojim rukama, na kraju posle produžetka došao do pobede u Blaugrani - 105:100
Ne zna Olimpijakos da odigra normalnu utakmicu. Postali su kraljevi drame. Pre tri dana su servirali najveći preokret u istoriji Evrolige kad su protiv Valensije nadoknadili minus 28. Ovog puta, još jedna drama i to protiv Barselone. I to kakva drama. Imao je tim Jorgosa Barcokasa sve u svojim rukama. Saša Vezenkov je sipao iz svih pozicija, Oli je imao plus 14 u finišu treće četvrtine, a na kraju se tresao kao prut protiv povampirene Barse koja je na krilima užarene ruke Džeroma Robinsona uspela da izbori produžetak, ali je tim iz Pireja ipak slavio - 105:100.
Aktuelni prvak Evrope se ozbiljno igrao sa vatrom i malo mu je falilo da se opeče. Opustili su se crveno-beli u poslednjoj deonici, Barsa je to iskoristila, sasula rafal trojki i pravo niotkuda se vratila u u meč. Na kraju je Barcokasov tim uspeo da se sabere u dodatnih pet minuta i nekako izvuče živu glavu iz Blaugrane, a izgledalo je da bi domaćin mogao da dođe do velikog preokreta, pogotovo što je tim iz Pireja u poslednjih nekoliko minuta potpuno izgubio ritam u napadu.
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U prve tri četvrtine izgledalo je nemoguće da bi ovako ludu završnicu mogli da gledamo. Olimpijakos je igrao precizno kao sat, a glavnu reč vodio je ko drugi nego - Saša Vezenkov. Bugarin je nemilice zatrpavao koš Barse i već posle prve četvrtine imao je 11 poena. Barselona je nekako uspevala da drži egal, čak i da vodi (30:26), ali je imala mnogo propusta u odbrani što je rival još kako umeo da kazni. Pogotovo u drugoj deonici. O tome koliko su gosti ofanzivno dobro izgledali govori podatak da su za čitavo prvo poluvreme imali samo dva promašaja za dva (15/17). Na odličnu igru Vezenkova nadovezao se Embaje Endijaje i plus je otišao na deset posle prvih 20 minuta (57:47).
Izgledalo je da se Olimpijakos polako odlepljuje, pogotovo što je u redovima Barselone Kevin Panter bio potpuno van ritma (šut 2/10). Na velike muke stavljala ga je odbrana gostiju, terala ga na teške šuteve koji nikako nisu mogli da uđu. Sa druge strane, Vezenkov je igrao kao u transu i u finišu treće deonice doneo je najvećih plus 14 (74:60). Već tad je imao 22 poena uz samo dva promašaja iz igre.
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Međutim, nije Barsa želela da položi oružje. Krenuli su kao kamikaze - na sve ili ništa. Maksimalno su ubrzali igru, što je očigledno zbunilo Grke. Povampirena Barselona počela je da sipa trojke kao da je najbolja šuterska ekipa u Evroligi. Samo u poslednjih deset minuta ubacili su četiri trojke od toga dve preko razgoropađenog Džeroma Robinsona u prelomnim momentima utakmice. Upravo je nekadašnja želja Crvene zvezde ubacila trojku preko Donte Hola na 1,7 sekundi pre kraja i odveo meč u produžetak.
Tamo su već ostali bez gasa, Olimpijakos je na krilima Žana Montera i Embaja Endijajea prelomio meč. Njih dvojica su zbirno vezali osam poena, Barsa je zaređala sa promašajima i izgubljenim loptama i utakmica je definitino otišla na stranu Olija.
EVROLIGA, 6. kolo
Četvrtak
Fenerbahče - Partizan Mozzart Bet 74:65
/Šilds 17 - Tompson 13/
Olimpija Milano - Dubai 97:101
/Metjuz 21 - Bejkon 29/
Valensija - Makabi 88:91
/Bruks 14 - Klark 17/
Real Madrid - Asvel 111:92
/Feliz 26 - Vašington 17/
Petak
Bešiktaš - Bajern Minhen 95:87
/Novel 21 - Lučić 17/
Žalgiris - Anadolu Efes 70:85
/Edvards 16 – Strazel 19/
Barselona - Olimpijakos 100:105
/Robinson 17 - Vezenkov 25/
Crvena zvezda - Pariz 90:81
/Moneke 23 - Etijen 24/
Panatinaikos - Hapoel Tel Aviv 81:90
/Francisko 22 - Ledej 17/
Virtus Bolonja - Baskonija 86:78
/Kar 20 - Loson 13/