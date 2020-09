Partizan kreće u novu sezonu. Novi trener, drugačiji tim, ali isti ciljevi – osvojiti ABA ligu i otići što dalje u Evrokupu. Dakle, želja crno-belih je da se vrate u Evroliguji i tu dilema ne postoji. Prošla sezona je tekla tako da je Partizan imao odlične karte u rukama, ali sticajem okolnosti sve se odigralo kako jeste. I sada crno-beli moraju iznova. A prva stavka na tom putu biće vrlo nezgodna – Huventud u gostima (20.45).

Ako gledamo kako su timovi iz Partizanove grupe radili tokom leta, možemo da kažemo da će Huventud biti možda i najteži protivnik u ovoj grupi crno-belima. A tako se namestilo da Partizan odmah ide na noge španskom predstavniku. To je naravno loše zato što će tim Vlada Šćepanovića odmah na startu sezone imati vrlo snažnog protivnika, a dobro po crno-bele je što možda ni Huventud nije dovoljno uigran, mada ni to nije do kraja sigurno jer je tim iz Badalone već igrao jake utakmice na startu ACB lige.

Kada govorimo o Huventudu, treba da znamo da taj španski tim u ovu sezonu ulazi sa velikim ambicijama i sa osećajem da može dosta da učini i u Evrokupu i ACB ligi. Tome svedoče i pojačanja u vidu Anta Tomića koji je posle osam godina igranja za Barselonu prešao u Badalonu, a istim putem krenuo je i odlični Pau Ribas.

Sa takva dva pojačanja, te sa Karlesom Duranom na klupi, uz još Nenada Dimitrijevića, Ćabija Lopez Arostegija, te Šona Dosona, Huventud će svima predstavljati tvrd orah u Evrokupu. Posebno Partizanu ne ide na ruku što se radi o ekipi koja forsira brz španski ritam igre, koji tradicionalno ne odgovara ekipama sa naših prostora.

Naravno, imaće Partizan sa čime da napadne Huventud, ekipu za koju ga vezuju najsrećniji momenti u istoriji kluba kada se 16. aprila 1992. godine domogao evropske krune. I sigurno da je i igračima misao otišla ka onoj čuvenoj trojci Aleksandra Đorđevića. To im je dodatna motivacija.

Crno-beli su najveću promenu ovog leta napravili na klupi, gde je Andreu Trinkijerija zamenio njegov saradnik Vlado Šćepanović. I biće zanimljivo videti kako će se Šćepanović snaći u ulozi prvog trenera kluba kao što je Partizan.

Imao je i promene u igračkom kadru, a najvažnija je ta što je otišao Kori Volden, a stigao Kodi Miler Mekintajer. Ispod koša je potpisan Erik Mika, dok je Nemanja Dangubić pojačao krilnu poziciju, a novu šansu je dobio Stefan Janković na poziciji četiri. Posle svega, Partizan je kompletirao roster i spreman dočekuje start sezone.





Odradio je Parni valjak dobre pripreme, imao više provera, doživeo poraz jedino od Mornara, prevazišao bazične obaveze i sada je vreme da se na delu vidi do kog nivoa napretka su stigli crno-beli. Neće računati ove sezon, pored Voldena, ni na Redžija Redinga, Žanisa Pejnersa, Stefana Birčevića i Džejmsa Mekadua, ali je zato gro najvažnijih igrača ostao na okupu i to bi upravo trebalo da bude najveća snaga Partizana ove sezone. Očuvao je Parni valjak roster, hemija u timu je odlična, svi se dobro poznaju, pa bi Partizan sa uklapanjem novih igrača samo dodatno mogao da nadogradi priču iz prošle sezone. Tome govori u prilog činjenica da su nove ugovore potpisali Rade Zagorac, Markus Pejdž, Nemanja Gordić, Novica Veličković, Uroš Trifunović...

Ostanak Vlada Šćepanovića i njegovopreuzimanje mesta prvog trenera umesto Trinkijerija, trebalo bi protumačiti u smeru da će Partizan igrati sličnu košarku, brzu, bez robusnih velikih centara, te da će kao i prošle sezone dosta to ličiti na „small ball“.

Tome značajno doprinosi sama konstitucija centara gde Partizan ima Vila Mozlija, Nikolu Jankovića i Erika Miku koji nisu preterano visoki. I zato će im biti pravi izazov da igraju protiv ekipa koje u svom sastavu imaju baš takve, visoke i snažne centre. Huventud će u tom smislu imati odličnu proveru, jer će se trojica pomenutih centara nameriti na 218 centimetara visokog Tomića.

O stilu igre Huventuda govorio je i trener Partizana.

„Odlikuje ih španski način igre. Vođeni su rukom čoveka koji je dugo godina bio pomoćnik Aita. Imaju prepoznatljivu filozofiju, po trčanju su među najboljima u Španiji. Huventud je, izuzmajući utakmicu protiv Reala koja nije merilo, odigrali dve utakmice i imaju pobede nad Unikahom i Seviljom na strani. Videlo se da je to ekipa sposobna da napravi velike probleme kad dobro trči i šutira", rekao je Šćepanović u najavi utakmice.

Partizan će pored Huventuda igrati u grupi A Evrokupa zajedno sa Buržom, Bahčešehirom, Uniksom i Venecijom. Prvi na redu je tim iz Badalone i to u gostima. Sećaju se sigurno Partizanovi navijači i trojke Aleksandra Đorđevića u Istanbulu 1992. godine, ali ovo je sada neka druga priča. To je bio kraj, jagoda na šlag i razlog za večni ponos crno-belih, a ovaj današnji sudar s Huventudom je start neke nove priče. Neke nove stranice Partizanove istorije.

Odmah da vidimo dokle je sa napretkom stigao tim Vlada Šćepanovića, u kojem večeras neće biti Novice Veličkovića i Brajana Angole. Najvažnije po crno-bele u ovom momentu je da će ponovo na parket posle više od pola godine.

