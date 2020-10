Odložena utakmica drugog kola Aba lige protekla je u odličnoj igri nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde Nikole Jovanovića i egal završnici koja je prevagnula na stranu Igokee. U dvorani Leona Štukelja sastali su Krka je poražena 69:70, a gosti su došli do šestog trijumfa u poslednjih sedam međusobnih okršaja sa rivalom iz Slovenije. Domaćn iz Novog mesta je imao poslednji napad i priliku za pobedu, ali je Rok Stipčević promašio sa distance, pa je Igokea posle uvodnog poraza upisala drugu pobedu u regionalnom takmičenju. Može se konstatovati da je sastav iz Laktaša imao poprilično mnogo sreće da trijumfuje u utakmici u kojoj je promašio čak 17 slbodnih bacanja - učinak sa linije penala 20 od 37.

Nijedan od timova nije uspeo da uspostavi izrazitu dominaciju na terenu. U prvoj četvrtini rivali su se smenjivali u vođstvu koje su tokom druge i treće četvrtine preuzeli izabranici Dragana Bajića. Ono međutim nikada nije preskočilo brojku od osam poena, ali je vrlo brzo prokockano na startu odlučujućee deonice. Domaći su silovito otvorili poslednju četvrtinu, serijom 10:2, došla do prednosti 64:60. Igokea je stegla odbranu, Pot je sa dva poena na 1:50 pre kraja izjednačio na 66:66, a usledila je trojka Marka Jošila i povratak vođstva za goste. Stipčević je vratio trojku za novi egal, a Edin Atić je na 37 sekundi do kraja pogodio jedno od dva bacanja za konačnih 69:70. Poprilično paradoksalno gosti su do pobede došli sa linijepenala koje su očajno izvodili

Najfikasniji pojedinac sureta bio je Nikola Jovanović sa 19 poena i 75 odsto šuta iz igre, pošto je pogodio šest puta iz osam pokušaja. Uz to, srpski centar je upisao i četiri skoka. U redovima Krke prednjačio Jure Škifić sa 14.