Kruno Simon: Ne sumnjam ni sekundu da će Micić napraviti ime u NBA ligi

Anadolu Efes je jedan od najvećih gubitnika ove cele situacije sa prekidom sezone, pa je i to bio jedan od razloga što je hrvatski portal Germanijak pozvao Krunoslava Simona da ga pita o aktuelnoj situaciji o košarci.

Tema je bilo mnogo, ceo intervju pročitajte OVDE, a nama je bilo zanimljivo šta Simon ima da kaže o svom saigraču, srpskom košarkašu, Vasiliju Miciću. Kao i o još jednom našem reprezentativcu, Miroslavu Raduljici.

Prvo o Miciću… Kako Simon procenjuje Vasine šanse u NBA ligi ukoliko ovog leta reši i dobije priliku da ode preko bare?

„On je vrhunski igrač, ja sam siguran da će se on probiti i tamo. Možda prve sezone neće imati toliko otvorenu situaciju kao u Evropi, ali to je tako za sve Evropljane koji odu u NBA, to je normalno. On pripada tamo, među najboljima. Ne sumnjam ni sekundu da će stvoriti ime i napraviti karijeru kakvu zaslužuje i u NBA“, rekao je Simon u razgovoru za Germanijak.

Sa Raduljicom Simon ima veoma dobar, prijateljski odnos.

„Jesam, i više smo nego dobri. Nažalost, takođe sam i s njim igrao samo jednu sezonu (Olimpija Milano). Ostvario sam stvarno mnogo prijateljstava otkad igram u inostranstvu, i sa igračima iz bivše Juge i iz drugih zemalja. Njega mogu izdvojiti kao jednog od najdražih ljudi s kojima sam delio svlačionicu i prijatelja, i dan-danas smo dobri. Kad god ima neka šansa da se vidimo, iskoristimo je”, istakao je Simon.

Micić za MOZZART Sport: Niko nije oštećen, srećan sam što Zvezda ostaje u Evroligi

Pominjao je i aktuelne teme što se tiče evropske košarke. Naravno, prvi utisak je prekid sezona u Evroligi i Evrokupu.

„Sigurno da mi je žao. Ali teško je reći šta bi bilo da se sad nastavi sezona. Da nije došlo do prekida, da se nastavila svojim predviđenim tokom, sigurno da mogu reći da bismo bili možda i najveći favoriti za osvajanje Evrolige. Od početka sezone smo pokazali da smo, ako ne najbolja, onda među nekoliko najboljih ekipa, to bi bilo realno. Ali da se nastavila sad posle tri meseca, veliko je pitanje kako bismo izgledali, da li bi se sve na isti način poklopilo. No, meni je svejedno žao. Imali smo fantastičnu sezonu i, što je najbitnije, hemiju unutar tima“, rekao je Simon Germanijaku.

Mnogi su pomislili da je ovo bila prilika za Fibu da ugrozi monopol Evrolige.

„Nisam baš siguran. Mislim da je Evroliga okupila sve najjače klubove, a svake godine je razlika sve veća između evroligaša i ostalih klubova. Čak i ovima koji su na ivici Evrolige isključivi je cilj da je igraju. Tako da ne verujem da će FIBA previše profitirati. Ali treba videti kako će se odvijati situacija, ovo nas do sad nije snašlo i teško je govoriti sa stopostotnom sigurnošću“.

Kakva je Simonova budućnost u Efesu? On po ugovoru ima opciju produžetka na još jednu sezonu.

„To je na klubu pre svega. Ja o tome ne mogu da odlučim niti imam ikakav uticaj na tu odluku, ali treba videti. Po mojim saznanjima, da nije došlo do ove nepredviđene situacije i otkazivanja Evrolige, oni su računali na mene. No, svaki je klub izgubio mnogo na finansijskom planu, naredne sezone će svi doživeti rezanje u budžetima. Videćemo, ja bih hteo da ostanem, ali na klubu je odluka“, zaključio je Simon.





| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com