Još samo tri dana ostala su do početka Fajnal fora Evrolige u Kelnu gde ćemo do kraja vikenda da saznamo ime šampiona Evrope za takmičarsku 2020/21.

Po mišljenju stručne javnosti, Efes je prvi favorit za krunu iako je plasman na završni turnir izborio tek u majstorici protiv Real Madrida. Turski šampion odmeriće snage protiv moskovskog CSKA od koga je poražen u finalu pre dve godine.

“CSKA je jedini tim koji je u četvrtfinalu počistio rivala u seriji i njih ćete uvek videti u konkurenciji za titulu. Imaju sjajnog trenera, igrače, veliko iskustvo, sve ono što je potrebno za uspeh. Moramo to da poštujemo jer su među najboljim timovima u Evropi“, priča Šejn Larkin za Eurohoops.

Petak, 18.00: (2,70) CSKA (14,5) Efes (1,55)

Bek Efesa i ponajbolji igrač ekipe uz Vasilija Micića kaže da ga poraz od CSKA 2019. godine dodatno motiviše da pobedi u predstojećem polufinalu.

“Pre dve godine smo izgubili tu titulu i sada smo dodatno motivisani da izađemo na crtu i revanširamo se rivalu. Prošle godine smo i igrali svaku utakmicu sa ciljem da se svima dokažemo. Bili smo na odličnom putu da osvojimo titulu, ali se onda desila korona i niko nije kriv za to što je sezona prekinuta. I dalje verujemo u našu osvetu, da dođemo do vrha gde zaslužujemo da budemo. Svih 15 momaka u svlačionici se bore za to svakodnevno, želimo da uzmemo pehar i donesemo ga kući“, dodao je i zaključio:

“Na kraju to će biti potvrda našeg napornog rada i trešnjica na torti posle svega što smo prošli da bismo bili na vrhu“.

Polufinale između CSKA i Efesa igra se u petak od 18 časova. Ceo intervju s Larkinom poslušajte u sledećem video linku: