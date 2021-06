Slavila se u Valensiji do duboko u noć pobeda srpskih košarkašica nad domaćinom turnira Španijom, čime je obezbeđen plasman u polufinale Evropskog prvenstva.

Srbija je u igri za medalje, a posle istorijskog trijumfa nad Španijom najbolja košarkašica naše zemlje i jedna od heroina plasmana u polufinale Sonja Vasić poručila je da zbog udara adrenalina niko nije mogao dugo da zaspi...

"Nisu se još slegli utisci od sinoć, još razmišljamo o tome šta se to juče desilo i načinu na koji se desilo… Nismo imale mnogo vremena da spavamo. Od adrenalina nismo mogle da se opustimo, ali imamo dovoljno vremena do subote uveče do polufinala da se fizički oporavimo i na pravi način da se spremimo za sledećeg protivnika. Utakmica protiv Španije je baš bila puna naboja, promena i veoma napeta, ali moram da priznam da smo uspele da ostanemo u igri do kraja, koncentrisane zajedno. Klupa je stalno bila uz pet igračica koje su na terenu. Marina je zadržala kontakt sa nama bez obzira na to koliko je sve bilo napeto. Napokon smo uspele da dođemo do vrha te planine koji je za nas bio nedostižan i da pobedimo Španiju", rekla je Sonja Vasić.

Naša ekipa je četvrti put u poslednjih pet nastupa stigla do polufinala Evrobasketa, a prvi put je na zvaničnom takmičenju nanela poraz Španiji, koja posle deset godina neće biti u prilici da se bori za medalju.

"Imamo priliku da danas odmaramo i razmišljamo o tome šta je bilo sinoć i da uživamo u svakom momentu. Devojke su stvarno dale sve od sebe i, jednostavno, kako smo od početka govorili, pobedio je bolji tim, a mi smo stvarno bile bolje u tom momentu. Ja sam od prvog momenta verovala u sve devojke, smatrala sam da imamo mnogo iskusne i veoma kvalitetne i košarkašice i ličnosti i nisam sumnjala da je došlo vreme da se pobedi ta utakmica", istakla je Saša Čađo.

Srbija je ponovo dobila utakmicu u produžetku, baš kao u prvom kolu protiv Italije. Na 53 utakmice na Evrobasketima do ovogodišnjeg, Srbija nikada nije igrala produžetak. Takođe, Srbija je jedini tim na ovom Evropskom prvenstvu koji je dobio dve utakmice u kojima je bio u zaostatku na poluvremenu.

"Naši dueli sa Španijom su prepuni emocija poslednjih godina. Za nas je ovo bila velika stvar. Za sve nas koje smo dugo u ovoj ekipi, jer imamo polovinu igračica iz Budimpešte, ovaj četvrtfinalni duel je imao ogromnu težinu i ulog. To se videlo kada nam je dosuđen onaj faul i kada smo sve pale u tom trenutku. Međutim, onda smo dobile priliku da pokažemo koliko zaslužujemo da pobedimo, a energija na našoj klupi pred produžetak i u tajm-autu je bila fantastična. Ja sedim, nemam snage, ali toliko svi skačemo i deremo se da se napuniš energijom, stvori ti naboj da izađeš na teren koncentrisaniji i spremniji nego ikad. Mislim da jesmo spremne, jer je naš kondicioni trener uradio odličan posao da mi u produžetku dominiramo. Na kraju je bilo spuštanje svih barijera. Većina igračica je plakala. Hoćeš da se raduješ, a nemaš snage da se raduješ, tako da je zaista bila mešavina million emocija, ali, hvala Bogu, svih dobrih", zaključila je Sonja Vasić.

Četvrtak i petak su na Evrobasketu slobodni dani. U subotu se prvo igraju mečevi za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo naredne godine. Od 18.00 časova igra se prvo polufinale Francuska – Belorusija, a od 21.00 sat počinje duel između Srbije i Belgije.