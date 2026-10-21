Lebron i družina pokvarili šampionsku žurku i bacili rukavicu

Već nakon prvog Lebronovog koša u dresu Siksersa počele su čarke pošto je Lendri Šemet odmah ušao u fizički okršaj, a potom mu je uzvratio Džoel Embid. Prvi nagoveštaji čega će sve biti na Istoku ove sezone...

Za razliku od Šemeta, od kojeg je to bilo manje-više sve, početak meča je mimo svih očekivanja obeležio veteran Andre Dramond. Letošnje pojačanje Niksa dominiralo je pod obručima i već početkom drugog kvartala stiglo do dabl-dabl učinka, a stigao je i da zalepi Embida. Na isteku poluvremena ga je ’primirio’ Lebron Džejms dugom dvojkom u facu. Osim tog pogotka, bilo je to prilično diskretno prvo poluvreme za Lebrona, ali je Sikserse u igri držao sjajni Tajris Meksi. Pogodili su samo tri trojke za poluvreme, dok je Branson na drugoj strani vukao šampione i održavao ih u blagoj prednosti.

Start treće četvrtine prošao je u znaku brojnih grešaka na obe strane parketa dok Lebron nije preuzeo stvar u svoje ruke i serijom poena doveo Sikserse u prvo vođstvo (64:63). Usledile su tri trojke Anfernija Simonsa, neki bitni koševi Džejlena Brauna i Filadelfija je uoči poslednje četvrtine vodila 83:76.

Šampione je u egal vratio Karl-Entoni Tauns serijom poena sredinom poslednjeg kvartala. Održavao je priključak, ali mu je falila pomoć. Pre svega Bransonova. Promašio je trojku 10 sekundi pre kraja da približi Nikse na poen zaostatka, da bi Lebron u nastavku sa linije penala stavio tačku.

Tajris Meksi sa 28 poena je bio najefikasniji u pobedničkom timu, Džejlen Braun je ubacio 19, a Lebron Džejms 14 uz devet skokova i sedam asistencija. Branson se na drugoj strani zaustavio na 21.

NBA LIGA - POČETAK

Utorak

Detroit - Boston 121:113

/Kaningem 22 - Džordž 38/

Sreda

Njujork - Filadelfija 100:106

/Branson 21 - Meksi 28/

03.30: (1,70) San Antonio (15,0) Oklahoma (2,40) - MOZZART RELAX

Četvrtak

01.00: (1,50) Vašington (16,0) Milvoki Baks (3,00)

01.00: (1,70) Orlando (15,0) Atlanta (2,40)

01.30: (1,25) Toronto (17,0) Čikago (4,70)

01.30: (1,90) Majami (15,0) Minesota (2,10)

01.30: (2,10) Bruklin (15,0) Šarlot (1,90)

02.00: (2,60) Nju Orleans (16,0) Indijana (1,60)

02.00: (1,90) Memfis (15,0) Juta (2,10)

02.30: (1,30) Hjuston (17,0) Dalas (4,10)

04.00: (1,35) LA Lejkers (16,0) Golden Stejt (3,70)

04.00: (1,60) Portland (16,0) Finiks (2,65)

04.30: (1,60) LA Klipers (16,0) Sakramento (2,65)

*** Kvote su podložne promenama