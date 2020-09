Smol-bol postavka Hjustona je dobila prvu utakmicu, ali u drugom meču serije do izražaja su došli mišići i veličina. Los Anđeles Lejkersi su savladali Hjuston sa 117:109 i izjednačili rezultat na 1:1 pre svega zbog toga što Rokitsi nisu znali šta će sa Lebronom Džejmsom, koji je ubacio 28 poena, osam u poslednjoj četvrtini, uz 11 skokova i devet asistencija, te Antonijem Dejvisom (34 poena, 10 skokova).

Nije naravno bilo lako. Lejkersi su početkom četvrte deonice ispustili 21 poen prednosti iz prvog poluvremena, Džejms Harden je pritiskao sa svojih 27 koševa. Međutim, nije bilo Rasela Vestbruka. U stvari, za Hjuston bi bilo bolje da ga nije bilo.

Očajan je bio Vestbruk. “Tripl-dabl mašina” se negde pokvarila. Shvatili su to i Lejkersi pa su ga ostavljali samog na šutu. I on je upao u klopku. Samo 10 poena uz šut iz igre 4/15, a za tri 1/7. Uz to i sedam izgubljenih loptu. Skoro pa komično izdanje za takvog asa koje je upotpunila nemilosrdna rampa Džejmsa u poslednjoj četvrtini.

Priznao je posle prvog meča Lebron Džejms da Lejkersi nisu odmah shvatili koliko je brza Hjustonova smol-bol postavka bez klasičnog centra. Ali noćas su Rakete udarile u neprobojan zid. I olupale se. Džaba i 22 trojke, nekad jednostavno mora da se udari. Da se ide u kost. U meso. A to igrači iz Hjustona noćas nisu mogli.

“Dobili smo po ustima. Nismo mogli da im pariramo. Tek u drugom poluvremenu smo zaigrali čvršće”, priznao je posle meča trener Jezeraša Majk D’Entoni.

Markif Moris je pobedi doprineo sa 16 poena, dok je Radžon Rondo pokazao šta znači iskustvo. Ubacio je 10 poena, imao i devet asistencija i pet ukradenih lopti. U periodu igre u kojem je Rondo bio na terenu Lejkersi su stekli 28 poena prednosti.

S druge strane, 24 poena Erika Gordona uz šest trojki, 18 Pi-Džeja Takera, 17 je ubacio Robert Kovington. Ali nije bilo nikog ko je smeo da uđe u klinč ni sa Lebronom, ni sa Dejvisom.

D’Entoni je izgubio samo jednu od osam serija u kojima je dobio prvi meč. Beše to još 2017. protiv San Antonija u polufinalu Zapadne konferencije. Ako ne želi da mu se to ponovi, moraće da nekako okuraži Rokitse. Nisu noćas bili spremni za tuču. A prepoznaće Lejkersi taj strah.

Treća utakmica serije igraće se u noći između utorka i srede.