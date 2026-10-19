Lebron pričao zbog čega helikopterom dolazi na treninge: Samo jedan način prevoza
Vreme čitanja: 2min | pon. 19.10.26. | 00:46
Tako to zvuči kada ste Lebron Džejms
Kada ste Lebron Džejms i zagazili ste u svoju rekordnu 24. NBA sezonu, uobičajeni načini prevoza jednostavno više ne dolaze u obzir. Legendarni četrdesetjednogodišnji košarkaš privukao je ogromnu pažnju američke javnosti nakon što je potvrđeno da na treninge i utakmice svog novog kluba, Filadelfija Seventisiksersa, putuje — privatnim helikopterom iz Njujorka!
Nakon završetka predsezonskog meča i poraza Filadelfije od Boston Seltiksa u produžetku (125:120), Džejms je prvi put javno progovorio o ovoj nesvakidašnjoj rutini.
„Da, radio sam to i ranije. To je samo još jedan način prevoza. Da, to je sve“, kratko i u svom stilu prokomentarisao je Džejms za ESPN.
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Ipak, iza ove vazdušne linije stoji izuzetno zanimljiva biznis priča koja je podigla dosta prašine u košarkaškim krugovima. Kako prenosi Front Office Sports, Džejmsovo letenje na relaciji Njujork – Filadelfija deo je velikog sponzorskog ugovora koji je potpisao sa kompanijom Fanatics, poznatim gigantom u svetu sportske opreme i kolekcionarskih kartica.
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Let helikopterom skraćuje vreme putovanja sa više od dva sata vožnje automobilom na svega 30 do 45 minuta, što Lebronu omogućava da nesmetano balansira obaveze i život na dve adrese. Portparol Džejmsovog tima potvrdio je da ugovor potpisan sa pomenutom kompanijom pre skoro tri godine uključuje i pristup njihovoj korporativnoj avijaciji, što je pogodnost koju Fanatics često pruža svojim najvećim zvezdama.
Ono što je podgrejalo glasine i teorije zavere jeste Džejmsov aktuelni status u NBA ligi. Nakon što je napustio Los Anđeles Lejkerse kao slobodan agent, Lebron je potpisao iznenađujuće skroman, dvogodišnji ugovor sa Filadelfijom vredan svega 8 miliona dolara. Zanimljivo je da je vlasnik kompanije Fanatics Majkl Rubin, nekadašnji suvlasnik upravo Filadelfije (koji je svoje deonice prodao 2022. godine).