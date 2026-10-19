Lebron pričao zbog čega helikopterom dolazi na treninge: Samo jedan način prevoza

Kada ste Lebron Džejms i zagazili ste u svoju rekordnu 24. NBA sezonu, uobičajeni načini prevoza jednostavno više ne dolaze u obzir. Legendarni četrdesetjednogodišnji košarkaš privukao je ogromnu pažnju američke javnosti nakon što je potvrđeno da na treninge i utakmice svog novog kluba, Filadelfija Seventisiksersa, putuje — privatnim helikopterom iz Njujorka!

Nakon završetka predsezonskog meča i poraza Filadelfije od Boston Seltiksa u produžetku (125:120), Džejms je prvi put javno progovorio o ovoj nesvakidašnjoj rutini.

„Da, radio sam to i ranije. To je samo još jedan način prevoza. Da, to je sve“, kratko i u svom stilu prokomentarisao je Džejms za ESPN.