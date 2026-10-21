Lebron se svađao sa navijačima u Njujorku: Čoveče, ne znaš o čemu pričaš

Atmosfera u Njujorku bila je izuzetno neprijateljski nastrojena prema „Kralju”. Tokom izvođenja slobodnih bacanja sa tribina se orilo skandiranje „Ne želimo te!”, a krajem druge četvrtine viđen je i žestok verbalni okršaj sa navijačem u prvom redu pored parketa. „Nemaš pojma o čemu je**no pričaš! Nisam ja sa Zapadne obale... Ja sam iz Ohaja, čoveče. O čemu ti uopšte pričaš” , odbrusio je Lebron navijaču na ivici terena.

Ipak, po završetku susreta, Džejms je pokazao veliko poštovanje prema navijačima Niksa i istorijskom momentu kroz koji prolazi njujorška franšiza.

„Bilo je ovo sjajno veče za navijače Njujorka. Prošlo je više od 50 godina... I sam sam bio deo slične priče u Klivlendu gde nismo imali titulu pola veka. Navijači nikada neće zaboraviti ovaj trenutak i ovaj šampionski pohod. Srećni smo što smo mogli da izađemo i igramo na ovako istorijskoj večeri, u ovakvoj dvorani i bavimo se igrom koju volimo.”

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Govoreći o svojoj novoj ulozi u Filadelfiji, gde je svlačionicu podelio sa zvezdama poput Džoela Embida, Tajrisa Maksija i Džejlena Brauna, četvorostruki NBA šampion naglasio je da je u tim stigao kako bi stvorio šampionsku kulturu i odgovornost.

„Stigao je još jedan momak koji ostale može držati odgovornim, jer oni razumeju i vide da sam stigao do cilja. Prošao sam kroz sve to i to je svakako od pomoći. Momci koji su već ovde pokušavaju da grade kako bi stigli do te tačke. Ovo je maraton, nećemo sve rešiti prvog ili šestog dana, ali iskustvo koje donosimo u ovaj klub prevešćemo u pobede i kulturološki šok u smislu kako se mentalno pripremati za šampionske domete.”