Lebron se svađao sa navijačima u Njujorku: Čoveče, ne znaš o čemu pričaš
Vreme čitanja: 3min | sre. 21.10.26. | 09:05
Debi Lebrona Džejmsa u dresu Filadelfije ostaće upamćen po pobedi, ali i verbalnom sukobu sa navijačima Njujork Niksa
Nije moglo burnije. Lebron Džejms započeo je svoje novo poglavlje u dresu Filadelfija Seventisiksersa i to na jednom od najvrelijih parketa u SAD — u kultnom Medison Skver Gardenu. Siksersi su u potpunosti pokvarili slavljeničko veče šampiona, savladavši Njujork Nikse rezultatom 106:100 na noći kada su domaćini podizali šampionski baner i delili prstenje za prvu titulu posle više od pola veka.
Legendarni četrdesetjednogodišnjak odigrao je 34 minuta i na svom debiju upisao 14 poena, devet skokova i sedam asistencija. Zanimljivo je da je ovo Džejmsu bio prvi put u karijeri da upiše pobedu na debiju za novi tim, nakon što mu to nije pošlo za rukom u Klivlendu, Majamiju i Lejkersima.
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Atmosfera u Njujorku bila je izuzetno neprijateljski nastrojena prema „Kralju”. Tokom izvođenja slobodnih bacanja sa tribina se orilo skandiranje „Ne želimo te!”, a krajem druge četvrtine viđen je i žestok verbalni okršaj sa navijačem u prvom redu pored parketa.
„Nemaš pojma o čemu je**no pričaš! Nisam ja sa Zapadne obale... Ja sam iz Ohaja, čoveče. O čemu ti uopšte pričaš”, odbrusio je Lebron navijaču na ivici terena.
Ipak, po završetku susreta, Džejms je pokazao veliko poštovanje prema navijačima Niksa i istorijskom momentu kroz koji prolazi njujorška franšiza.
„Bilo je ovo sjajno veče za navijače Njujorka. Prošlo je više od 50 godina... I sam sam bio deo slične priče u Klivlendu gde nismo imali titulu pola veka. Navijači nikada neće zaboraviti ovaj trenutak i ovaj šampionski pohod. Srećni smo što smo mogli da izađemo i igramo na ovako istorijskoj večeri, u ovakvoj dvorani i bavimo se igrom koju volimo.”
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Govoreći o svojoj novoj ulozi u Filadelfiji, gde je svlačionicu podelio sa zvezdama poput Džoela Embida, Tajrisa Maksija i Džejlena Brauna, četvorostruki NBA šampion naglasio je da je u tim stigao kako bi stvorio šampionsku kulturu i odgovornost.
„Stigao je još jedan momak koji ostale može držati odgovornim, jer oni razumeju i vide da sam stigao do cilja. Prošao sam kroz sve to i to je svakako od pomoći. Momci koji su već ovde pokušavaju da grade kako bi stigli do te tačke. Ovo je maraton, nećemo sve rešiti prvog ili šestog dana, ali iskustvo koje donosimo u ovaj klub prevešćemo u pobede i kulturološki šok u smislu kako se mentalno pripremati za šampionske domete.”
Na pitanje kako gradi takvu kulturu u timu, najbolji strelac u istoriji košarke poslao je jasnu poruku.
„Tako što izađem na teren i radim ono s**nje o kom pričam. Tu sam svaki dan. Stižem u dvoranu pre svih i jedan sam od poslednjih koji odlaze. Radim. Ne govorim samo momcima šta da rade, već i sam odgovaram za svoje postupke. Ako ne radim nešto kako treba, želim da me pozovu na odgovornost. Verujem da to pravi veliku razliku”, zaključio je Džejms.
Filadelfija se nakon velike pobede u Njujorku vraća na domaći teren, gde ih u narednom kolu očekuje susret protiv Lebronovog bivšeg tima, Klivlend Kavalirsa.