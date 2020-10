Živimo u svetu sporta kada nije glavno uživati u veličini igrača, od fudbala, preko košarke do tenisa, nego je glavno porediti, polemisati, upoređivati ko je najbolji svih vremena. Uzdizati svog ljubimca i unižavati drugog.

U takvoj eri je Lebron Džejms osvojio jutros četvrti šampionski prsten u NBA ligi. Nije ni podigao trofej iznad glave, a već su krenule licitacije da li je sada on GOAT (Najveći svih vremena) ili je Majkl Džordan.

Ali, ima tu i jedna dobra stvar za prvu zvezdu NBA lige i Los Anđeles Lejkersa: upravo ta poređenja i često spuštanja ispod nivoa Džordana su ga i pogurala do nove titule.

“Sama ideja da treba da se iznova dokazujem je bila moje pogonsko gorivo. Nosila me je tokom ovih godinu i po dana dok sam bio i povređen. Nosila me je jer šta god da sam uradio u karijeri do ovog trenutka, uvek je bilo nekih sumnji, omalovažavanja u poređenju sa istorijskim ličnostima ove igre. Uradio je ovo, uradio je ono. Pa, imajući sve to u glavi, u mislima, rekao sam sebi, zašto ne bih još jednom dokazao svima, zašto da mi to ne bude gorivo koje će da me gura napred”, ispričao je Lebron posle titule.

Bez unutrašnjih borbi, ipak, nije moglo da prođe.

“Bilo je trenutaka kada sam pitao sebe da li bi uopšte trebalo da sam ovde. Da li je vredno da zbog toga porodica snosi žrtvu. Nikada nisam bio bez familije ovoliko dugo. Propustio sam dane kada je ćerkica kretala u vrtić, propustio sam sinov 16. rođendan, dane odrastanja mog srednjeg deteta. Bilo je uspona i padova tokom ovog “putovanja”, ali iz nekih čudnih razloga bio sam spososan da se fokusiram na glavni cilj”.

Na pitanje da li je ovo najteže osvojena titula, Lebron je rekao da je bila – najneobičnija.

“Ne mogu sad da pričam da li je ovu bilo teže osvojiti od prethodne ili izazovnije. Mogu samo da kažem da nikada nisam osvojio pehar u ovakvoj atmosferi. Niko od nas nije. Nikada nismo bili deo nečeg ovakvog”, dodao je Lebron Džejms.

A, debate ko je najveći svih vremena? Nikada se neće završiti…