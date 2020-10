"Na ovom svetu ništa nije sigurno osim smrti i plaćanja poreza". Jasno je da Bendžamin Frenklin nije rođen na Balkanu jer bi znao da plaćanje poreza i te kako može da se zaobiđe ako se s ljudima na vlasti "pristojno" dogovoriš neku drugu vrstu novčane naknade, ali ovu rečenicu rado svi citiraju i menjaju kada žele da naglase neke stvari koje su veće od života običnog čoveka. Pa smo se i mi poveli s tim običajem, te Frenklinov citat u kontekstu šeste utakmice NBA finala promenili u: "U ovoj utakmici ništa nije sigurno osim da će Lebron Džejms i Džimi Batler opet odigrati spektakularnu utakmicu".

Ono što Lebron i Batler rade u ovoj seriji je stvarno neverovatno. Batlerova igra će ući u NBA istoriju, čovek je posle dve utakmice odlučio da će sam da pobedi strašne Lejkerse, u tome i uspeo u trećoj utakmici posle koje se sve promenilo, pa smo dobili pravo, veliko NBA finale koje nismo mislili da ćemo da gledamo nakon uvodna dva meča. Batler doslovno ne izlazi s parketa, pre dve večeri je odmarao samo 46 sekundi, a brojke u ovoj finalnoj seriji su mu nestvarne. Pazite ovo, igra prosečno 42,6 minuta, ubacuje 29 poena, ima 10,2 asistencija, 8,6 skokova i 2,6 ukradenih lopti. Procenat šuta mu je 55,5 odsto, a s obzirom da veći deo vremena u odbrani čuva upravo Lebrona Džejmsa, prosto je neverovatno da pravi samo jednu ličnu grešku po utakmici. MVP? Pa, definitivno će biti ako Majami uzme titulu, ali da je jedini igrač koji igra vanzemaljsku košarku - to nije.

Lebron Džejms igra "samo" 39 minuta po utakmici u ovoj seriji, postiže 30,2 poena, ima 8,2 asistencije, 11,4 skoka, 1,2 ukradene lopte, a procenat šuta mu je 57,3% dok je u ovoj seriji "poludeo" s trojkama pa ih postiže 2,8 po utakmici uz 42,8% uspešnosti. Što se faulova tiče, Lebron ih pravi dva po utakmici. On, doduše, nije u odbrani najćešće zadužen za Batlera, ali je jako važan igrač Lejkersa i u toj fazi igre.

Ono šta smo gledali na kraju prošle utakmice, gledat ćemo i u ovoj večeras - ako sve dođe do neizvesnosti u zadnjih par minuta, igraće samo Džejms i Batler. Ostali igrači će raditi sve kako bi im se oslobodio prostor za napadanje protivničkog koša - Džejms će u blokove zvati igrače koje čuvaju Tajler Hiro ili Dankan Robinson, a Batler će u blok zvati saigrača koga ne čuva Lebron Džejms da bi se oslobodio i "Kralja" i njegovog "princa" Entonija Dejvisa. I Džejms i Batler će onda krenuti u napadanje protivnika na najbolji mogući način, a retko kada će se dogoditi da neki napad ne završi na način na koji su oni to želeli. Jedna greška, jedna loša reakcija može da odluči celu utakmicu. Uostalom, pitajte Denija Grina šta misli o tome nakon što je promašio prilično otvorenu trojku kojom bi Lejkersi već u prošloj utakmici možda došli do četvrte pobede i NBA titule.

Kad smo već kod tog Grinovog šuta, zanimljivo je šta je Lebron Džejms rekao nakon utakmice. Iako je Grin stvarno mogao to da realizuje, Lebron je bio miran i naglasio: "Želeo bih da sam izveo bolje dodavanje". Bolje dodavanje? Istina je da Grin nije primio loptu u najboljoj situaciji, ali je i te kako imao vremena da se potpuno smiri i uputi bolji šut, a jedina stvar koju je Lebron možda mogao napraviti je da ide sam da reaizuje taj napad bez obzira šta su na njemu bila dva protivnička igrača. No, on se odlučeo da uposli saigrača koji je imao bolju poziciju na šut i to mu niko ne može da zameri.

Jedan drugi citat, s druge strane, pokazuje šta je Batler napravio u prošloj utakmici. "Svaki mladi igrač koji dolazi u NBA ligu bi trebalo da pogleda ovu utakmicu i vidi šta je Džimi napravio na obe strane parketa, i u napadu i u odbrani". Trener Majamija Erik Spolstra svestan je da je ovakav trud Batlera, čoveka koji nije želeo da se odmara iako mu je telo tražilo svaki predah koji je mogao da dobije, van svake granica zdravog razuma, odnosno da je to blizu ludila. Oko Batlera se to ludilo veže celu karijeru pa nas i više ne čudi, barem ne toliko.

Džejms i Batler. Dva neverovatna ratnika spremna da noćas krenu u novu bitku, a ako dođe do neizvesnog kraja utakmice opet će sve biti u njihovim rukama. Znamo svi šta bi trebali timovi napraviti da ipak odluče utakmicu ranije - Lejkersima treba agresivni Dejvis, raspoloženi ostali igrači, posebno na vanjskom šutu te šta veće razdoblje čvrste odbrane; dok Majamiju treba nova odlična utakmica Dankana Robinsona, ludilo Bema Adebaja i da Tajler Hiro bude pravi junak. Ali nekako bi želeli da se utakmica ipak dovede u situaciju da odlučuju Džejms i Batler u zadnjim napadima. Onu poslednju četvrtinu prošle utakmice gledali smo nekoliko puta, neka tako bude i večeras. A tko će da pobedi? Kad smo već počeli s jednom uzrečicom, neka i završimo s onim koja je možda i svima dosadila - neka pobedi bolji. Samo da utakmica bude sjajna!

Piše: Emir FULURIJA

