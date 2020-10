Još jedna pobeda i slaviće se titula u Los Anđelesu. Prva posle deset godina i ere Kobija Brajanta. Sve ukazuje da će šampionsko prstenje završiti na rukama Lejkersa, pošto je tim iz Kalifornije u četvrtoj utakmici finalne serije NBA lige odbio sve nalete Majamija i pobedom 102:96 poveo 3:1.

Rezultat idealno opisuje za koliko je tim Franka Vogela bio bolji. Taman da slavi, a nedovoljno ubedljivo kao u prva dva susreta. Pogotovo što se Hitu, posle povrede vrata, vratio Bem Adebajo (15 poena, sedam skokova) i u prvom poluvremenu držao sastav iz Floride u egalu, praveći ogromne probleme favoritu. Tačno se videlo koliko Eriku Spolstri nedostaje povređeni Goran Dragić da seriju učini zanimljivijom.

Ovako, već u noći između petka i subote Lejkersi mogu da okončaju decenijski post, a Lebron Džejms postane prvak sa trećim različitim timom, posle Majamija i Klivlenda. Upravo je Kralj najviše povukao sa 28 poena, 12 skokova i osam asistencija, pratio ga je kao po običaju Entoni Dejvis učinkom od 22 poena, devet uhvaćenih lopti i četiri pasa za poentiranje saigrača, s tim što je njegova trojka 39,5 sekundi pre kraja verovatno prelomila meč (100:91). Malo pre Dejvisa, Kentavijus Kaldvel Poup je ispalio dalekometan hitac koji sekund pošto je na suprotnoj strani Džimi Batler propustio priliku da dovede Majami u vođstvo pri rezultatu.

Poup je zatim otišao na polaganje pošto je rivalu isteklo vreme za naredni napad i sa ukupno 15 poena izrastao u tihog junaka utakmice u kojoj su Lejkersi bili bolji tim.

„Volim kako smo oradili posao, ali nije gotovo“, upozorio je saigrače Lebron Džejms, koji je početkom treće deonice pogodio za vođstvo 55:54 i od tog trenutka ekipa iz Los Anđelesa nije ispuštala prednost.

Majami je pretio. Uz bitnu razliku u odnosu na treću utakmicu finalne serije kad se razgoropadio Džimi Batrler. Pre dva dana postigao je 40 poena, sinoć „samo“ 22, usled činjenice da su ga Džejms i Dejvis čuvali prilikom 15 od 17 situacija kad je pucao na koš. Potvrdila se još jednom krilatica da napad dobija utakmice, ali odbrana, a ova je bila savršena, dobija finala.

Džejms kaže da nije gotovo. Možda zbog toga što je upravo on, maltene sam, doneo Klivlendu titulu posle zaostatka 1:3 u seriji sa Golden Stejtom 2016. No, to je bio Lebron. Iako igra sjajnu košarku – recimo, Tajler Hero je sinoć brojao do 21, a Dankan Robinson do 17 - Majami takvog nema.