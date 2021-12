Lejkersi rutinski dobili NBA klasik, Dalas promašio 37 trojki (VIDEO)

Posle dva uzastopna poraza u NBA klasiku od Bostona, Los Anđeles Lejkersi tukli su jutros velikog rivala prilično lako - 117:102. Da nije bilo nešto opuštenijeg finiša momci Frenka Vogela dobili bi verovatno i ubedljivije.

Trener Lejkersa nastavio je da eksperimentiše. Ponovo je imao novu startnu petorku (Vestbruk, Bredli, Horton Taker, Džejms i Dejvis) koja se nije pokazala baš najbolje pa Seltiksi ne samo da su bili uz egalu, nego su u ranoj fazi meča imali i plus osam - 20:12.

Gost je parirao maltene čitavo prvo poluvreme (na pauzu se otišlo sa 60:55 za Lejkerse), da bi u trećoj deonici usled pojačane odbrane rivala krenuo da puca po šavovima. Entoni Dejvis pružio je neophodnu podršku Lebronu Džejmsu, Rasel Vestbruk počeo je da razigrava i stvari su su počele da dolaze na svoje mesto. Jer kad udarna trojka Jezeraša ubaci u višu brzinu onda malo ko može da joj parira.

Prvu dvocifrenu razliku Lejkersi su imali na 7:35 do kraja treće četvrtin nakon zakucavanja Džejmsa (70:60), da bi samo neki minut kasnije Seltiksi definitivno istakli belu zastavu - 89:70. Tokom poslednjih 12 minuta domaćin je u dva navrata imao i plus 20, ali je onda počeo da popušta i Boston se spasao težeg poraza.

Lebron je bio najbolji kod pobednika - 30 poena uz odlične procente (13/19 iz igre). Dejvis je na 17 poena dodao 16 skokova, a Ras na 24 koša 11 asistencija. Kod Seltiksa daleko ispred ostalih bio je Džejson Tejtum - 34 poena. Od ostaliuh startera dvocifren je bio samo još Robert Vilijams III sa 13. Pomagali su sa klupe Džoš Ričardson (11) i Denis Šreder (10), ali nedovoljno za bilo šta osim časnog poraza.

Veoma uzbudljivo bilo je u Teksasu gde je Dalas pao po peti put u nizu, odnosno osmi u poslednjih deset mečeva. Bolji je bio Bruklin pošto je uspeo da nadoknadi minus od 17 koševa. Na kraju 102:99 za Netse.

Kevin Durant bio ključni čovek u trijumfu gostujućeg sastava. On je ubacio 11 od svoja 24 poena u poslednjih 12 minuta, šutirajući u tom periodu 5/6 iz igre. Najvažnije poene Durant je ubacio na 60 sekundi do kraja. Bio je to težak šut, takozvani fejd-avej preko Finija Smita, ispostaviće se za nedostižnih plus tri.

Brukliun je četvrtu četvrtinu dobio sa 27:13.

Druga superzvezda Bruklina Džejms Harden bio je nadomak tripl dabla - 23 poena, 12 asistencija i devet skokova. Iz igre pristojnih 7/13 i poeni sa linije bacanja za prvo vođstvo Netsa na 6:41 pre kraja - 91:90. Ozbiljan doprinos 17. pobedi u sezoni čete Stiva Neša dali su još Lamarkus Oldridž (15 poena), Džejms Džonson (12) i Peti Mils (10).

Luka Dončić predvodio je strelce u poraženom sastavu. Nakon pauze u subotu zbog uganuća zgloba ubacio je 28 poena i na to dodao devet asistencija i šest skokova. Kristaps Porzingis uknjižio je 17 koševa i 12 uhvaćenih lopti, dok je pomenuti Dorijan Fini Smit brojaodo 15.

Dalasu je glave došao kardinalan šut za tri poena. Domaći su promašili čak 37 od 46 ispaljenih trojki. Prednjačio je Dončić s učinkom 3/11.

A nije da Mevsi nisu imali šansu. U poslednjih šezdesetak sekundi Tim Hardavej je promašio flouter i trojku, dok je Luka Dončić takođe probao iz velike daljine i bio neprecizan. Ovakav rasplat i dramu režirao je Nik Klakston pošto je promašio dva penala na 20,7 do kraja.

Da je makar jednom pogodio sve bi bilo rešeno.

Srpski reprezentativac Boban Marjanović nije ulazio u igru.

Umorni San Antonio Sparsi (juče poraženi od Finiksa) nisu mogli da se nose sa Njujorkom više od jedne četvrtine. Poslednji put vodili su u finišu prve deonice (25:24), a poslednji put u egalu bili početkom druge (30:30). Konačnih 121:109 i činjenica da su Niksi tokom čitavog drugog poluvremena uglavnom bili na dvocifrenoj razlici govori da su gosti gotovo rutinski odradili posao noćas.

Blistao je Ar Džej Baret ubacivši 32 poena, uz izvanredan šut za tri - 7/8. Uz njega dobre role imali su i Alek Burks (18 koševa), te Imanuel Kvikli (16) i Džulijus Rendl (15).

U poraženom timu daleko najbolji bio je Derik Vajt sa 26 poena.

NBA - REZULTATI NOĆAŠNJIH UTAKMICA

Dalas - Bruklin 99:102

/Dončić 28 - Durant 2/

San Antonio - Njujork 109:121

/Vajt 26 - Baret 32/

Los Anđeles Lejkers - Boston 117:102

/Džejms 30 - Tejtum 34/