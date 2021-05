Teći meč četvrtfinala plej-ofa NBA lige Zapadne konferencije između Los Anđeles Lejkersa i Finiksa nije doneo neka preterana uzbuđenja. Za to je bila odgovorna domaće ekipa, koja je čvrstom odbranom, dominantnom igrom pod obručima i sigurnim šutom stigla do prednosti u seriji (2-1) - 109:95 (27:28, 16:12, 33:23, 33:32)

Dominantnu partiju odigrao je nezaustavljivi Entoni Dejvis, koji je meč okončao sa dabl-dabl učinkom od 34 poena i 11 skokova. Obrva je imao značajnu podršku u Lebronu Džejmsu (21 poen, šest skokova, devet asistencija), koji je igrao sjajnu odbranu, ali imao i nekoliko atraktivnih napadačkih poteza, pa Sansi nisu mogli da pronađu rešenje za ubitačan tandem ekipe iz Los Anđelesa. Kod gostiju je najboilji bio Deandre Ejton, koji je meč okončao sa 22 poena i 11 skovova, ali je izostala podrška ostalih saigrača iz ekipe.

Lejkersi su razliku na terenu napravili u trećoj deonici, koju su rešili u svoju korist rezultatom 33:23, i tokom koje su došli do dvocifrene prednosti. U četvrtom periodu je razlika u korist domaćina išla i do 21 poena (91:70), ali su gosti u samoj završnici uspeli da ublaže poraz, došli su do minus osam (93:101) ali nisu imali snage da ugroze slavlje ekipe Frenka Vogela.

Domaćin je procente pokvario šutom za tri poena (7/28), ali si bili dominantni u šutu za dva poena, što je na kraju, uz dominaciju u reketu, napravilo osnovnu prevagu na ovom meču. Lejkersi su bili energičniji, imali su 20 izgubljenih lopti, ali se to uspeli da nadomeste kroz veliku želju i motivaciju na samom terenu.

Naredni meč u seriji zakazan je za nedelju (21.30), kada će ulozi domaćina ponovo naći Lejkersi.

NBA - REZULTATI

Petak

Majami - Milvoki 84:113

/Batler 19 - Midlton 22/

LA Lejkers - Finiks 109:95

/Dejvis 34 - Ejton 22/

Portland - Denver (u toku)