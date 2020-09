Nakon što su ispratili svog gradskog rivala, Kliperse, kako Denveru drže čas iz odbrane, prešavši u vođstvo od 3:1, Lejkersi su u noći između četvrtka i petka odlučili da prepišu komšijski recept protiv Hjustona.

I zaista im je išlo za rukom tokom gotovo čitavog meča, da bi opuštanjem u četvrtoj deonici meč učinili rezultatski dosta neizvesnijim nego što je slučaj bio posle 36 minuta igre. U duelu u kojem su imali konstantnu prednost, od početka do kraja - početkom poslednje deonice ona je iznosila maksimalnih 23 poena razlike - Jezeraši su na kraju morali da strepe, ali su zahvaljujući plusu stečenom sredinom meča, a najviše Aleksu Karuzu, ipak izbegli dramu i uprkos naletu Roketsa u poslednjoj četvrtini, napravili novi korak ka zakazivanju finala Zapadne konferencije sa Klipersima - 110:100 (57:41).

Utakmica je praktično rešena do poluvremena, kada su na već ostvarenih plus četiri iz prve deonice, Lejkersi napravili dodatnih 12 poena prednosti, spustivši ekipu Hjustona na svega 41 poen do pauze, odnosno 19 u drugoj četvrtini. U ekipi iz Los Anđelesa najefikasniji je bio Entoni Dejvis koji je za gotovo 40 minuta ubacio 29 poena i zabeležio 12 skokova, uz pet asistencija i dve blokade. Do dabl-dabla stigao je i Lebron Džejms, sa 16 poena i 15 skokova, dok ga je tripl-dabl učinka odvojila jedna asistencija - imao ih je devet - a veliki doprinos imao je i Aleks Karuzo, koji je u neizvesnoj završnici trojkom, a potom i ukradenom loptom zaustavio nalet zahuktalog Hjustona, koji je u poslednji minut meča ušao sa zaostatkom od svega pet poena, zaustavivši se na 16 koševa

Na drugoj strani, Džejms Harden je imao šutersko veče za zaborav, sa 2/11 iz igre, ali je sa linije slobodnih bacanja pogađao 16/20, završivši meč sa 21 poenom i 10 asistencija. Rasel Vestbruk je prednjačio sa 25, a vodeći dvojac Roketsa pratio je Erik Gordon sa 19.

"Imali smo dosta izgubljenih lopti, ja sam imao dve. Olakšali smo im, pogađali su trojke, moraćemo bolje da zatvaramo utakmice", jasan je bio Entoni Dejvis posle meča.

Ipak, centar Lejkersa je zadovoljan igrom koju je prikazala njegova ekipa.

"Dobar posao smo odradili braneći trojke i time što smo ih izbacili iz ritma. Otežali smo Hardenu, Rasu, Eriku Gordonu. Moraćemo da budemo bolji u finišu meča, ali većim delom, dobrih 45 minuta utakmice, držali smo se plana", dodaje Dejvis.

NBA

Hjuston - LA Lejkers 100:110 (41:57)

/Vestbruk 25 - Dejvis 29/