Lesor se vraća u reprezentaciju posle više od dve godine

Prvi put još od Olimpijskih igara 2024. godine u Parizu, Matijas Lesor vraća se u reprezentaciju Francuske. Selektor nacionalne selekcije Frederik Fatu objavio je širi spisak za pripreme pred naredne mečeve koji slede i na njemu se našao nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i Partizan Mozzart Beta.

Samo da ga zdravlje posluži do kraja narednog meseca.

"Ako bude zdrav, nadam se da će biti tu. Iako ga veoma dobro poznajem jer smo sarađivali tokom akcija reprezentacije do 20 godina i imamo veoma dobar odnos, veoma je važno da se vidimo, i za mene kao trenera, i njega kao igrača seniorske reprezentacije Francuske. Videćemo kako će njegovo zdravstveno stanje da se razvija", kaže selektor Francuza.