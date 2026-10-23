Lesor se vraća u reprezentaciju posle više od dve godine
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 18:26
Selektor Francuske Federik Fatu već objavio prošireni spisak za naredni kvalifikacioni prozor
Prvi put još od Olimpijskih igara 2024. godine u Parizu, Matijas Lesor vraća se u reprezentaciju Francuske. Selektor nacionalne selekcije Frederik Fatu objavio je širi spisak za pripreme pred naredne mečeve koji slede i na njemu se našao nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i Partizan Mozzart Beta.
Samo da ga zdravlje posluži do kraja narednog meseca.
"Ako bude zdrav, nadam se da će biti tu. Iako ga veoma dobro poznajem jer smo sarađivali tokom akcija reprezentacije do 20 godina i imamo veoma dobar odnos, veoma je važno da se vidimo, i za mene kao trenera, i njega kao igrača seniorske reprezentacije Francuske. Videćemo kako će njegovo zdravstveno stanje da se razvija", kaže selektor Francuza.
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Košarkaš Panatinaikosa, Nadir Hifi i Džejlen Hord trebalo bi da se priključe pripremama 25. novembra, dva dana posle početka trening kampa. Stručni štab će potom odabrati 12 igrača koji će putovati u Estoniju.
"Ovog puta kriterijum je bio da pozovemo igrače koji imaju utakmice u utorak, 24. novembra. Tako mogu da stignu u sredu, treniraju u četvrtak i igraju u petak u Estoniji. To ima smisla", kaže Fatu.
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Na spisku se nalazi i 18-godišnji Igo Imga Mukuri, koji je prvi put dobio poziv u seniorsku reprezentaciju, posle dobrog početka sezone u Nanteru. Evo i kompletnog spiska: Džerald Ajaji, Igo Benitez, Aksel Butel, Mohamed Dijara, Lionel Gadu, Nadir Hifi, Džejlen Hord, Mate Leraj, Matijas Lesor, Adam Mokoka, Amin Nua, Zakarije Peran, Bendžamin Sen i Igo Imga Mukuri. Žael Trefle priključiće se pripremama kao partner na treninzima.
Francuska će 27. novembra gostovati Estoniji, a tri dana kasnije dočekaće Švedsku u Dižonu. Trenutno su prvi u grupi L sa učinkom 7-1 i imaju priliku da obezbede plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine u narednom prozoru.