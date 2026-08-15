Leto obeštećenja u Evroligi: Partizan zaradio na Bongi, ali platio 200.000 Hejsa, Zvezda se dogovorila sa Asvelom

U toj bespoštednoj trci sa evropskim velikanima, srpski večiti rivali nisu sedeli skrštenih ruku, već su morali da izdvoje ozbiljan novac kako bi osigurali ključna pojačanja za predstojeću sezonu.

Partizan je ponovo bio izuzetno aktivan na tržištu. Crno-beli su platili oko 200.000 evra Monaku za slobodu snažnog centra Kevarijusa Hejsa. Sa druge strane, tim iz Humske se našao i na metu finansijski moćnijih evroligaša – Panatinaikos je sproveo pravu letnju ofanzivu i platio Partizanu čak 700.000 evra kako bi iz tima povukao reprezentativca Nemačke Isaka Bongu.

Ni na Malom Kalemegdanu nije bilo mirno. Crvena zvezda je iskoristila situaciju u francuskom Asvelu, koji je pod pritiskom morao da otvori vrata nekolicini svojih nosilaca. Zvezda je reagovala i obezbedila pozajmicu sjajnog defanzivca Nika Vajler-Beba, ali uz jasno definisanu finansijsku naknadu francuskom timu kako bi se posao realizovao bez prepreka.

Ovakvi potezi beogradskih velikana samo su deo šireg trenda u kome novac i obeštećenja više nisu tabu tema u Evroligi. Dok su Real Madrid i Panatinaikos diktirali tempo milionskim transferima poput prelaska Hajmea Pradilje (1,5 miliona evra) ili Brankua Badija (1,5 miliona), te dok je novajlija Dubai plaćao stotine hiljada evra da dovede Toka Šengeliju i trenera Ćavija Paskvala ... Inamo i Makabi koji je platio 300.000 za Jama Madara.

Jedino otvoreno pitanje na celoj pijaci ostaje slučaj između Bešiktaša i Dejvida Dedžulijusa. Turski klub je zvanično objavio potpis beka, ali kako on ima važeći ugovor sa Mursijom do 2028. godine, a pregovora o visini obeštećenja nije bilo, konačnu cenu ove slobode moraće da odredi sud.