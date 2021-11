Letonci se mučili, ali trojkama srušili Slovačku! Francuzi bez problema, slavila Crna Gora

Letonija se nametnula kao ozbiljan rival Srbiji u kvalifikacijama za Mundobasket. Mučila nas je ekipa sa Baltika u premijeri pred beogradskom publikom, sjajnim napadačkim performansom naterala Orlove da se preznoje i jure prednost. Srbija je na kraju slavila, a Letonci su, makar minimalnu utehu dobili večeras. Bili su bolji kao domaćin od Slovačke – 82:74.

Teže nego što se očekivalo Letonci su došli do trijumfa , skršili su otpor gostiju tek u završnici meča i to na karakterističan način. Dalekometnom paljbom. Letonija je postigla čak 14 trojki, ali je do poslednjih pet minuta morala da se pribojava za ishod.

Nezaustavljiv je bio Rihard Lomazas koji je za 28 minuta na parketu ubacio 28 poena. Pogodio je čak šest trojki i bio apsolutni junak Letonije. Darijus Bertrnas nije bio tako šuterski raspoložen, ali je pogodio jako bitnu trojku u samom finišu meča.

Za razliku od prvog kola u večerašnjim duelima nije bilo velikih iznenađenja. Posle teško izvojevane pobede nad Crnom Gorom uozbiljili su se olimpijski vicešampioni iz Francuske. Bez mnogo muke slavili su na gostovanju Mađarskoj – 78:54.

Sve je praktično bilo rešeno posle prve četvrtine. Mađari nisu imali snage da se odupru odbrani Trikolora. Postigli su samo osam poena za 10 minuta i praktično potpisali kapitulaciju.

Nepogrešiv je bio krilni centar Valensije Luis Laberi sa 19 poena. On je imao perfektan šut iz igre (7/7) i šest skokova. Pratio ga je Žaijet sa 15 poena.

Košarkaška reprezentacija Crne Gore savladala je Portugal 83:69 i napravila važan korak ka drugoj fazi kvalifikacija za Mundobasket. Ekipa Boška Radovića vodila je gotovo sve vreme i, uz male padove, na kraju zasluženo pobedila

Ponovo je odličan bio Vladimir Mihailović, koji je meč završio sa 16 poena. Košarkaš Mornara je 13 poena ubacio u trećoj četvrtini, u momentima kada su Portugalci opasno zapretili.

Džastin Kobs je bio najefikasniji sa 22 poena. Nemanja Radović je ubacio 13 poena, dok je Zoran Nikolić meč završio sa dabl-dabl učinkom – po 11 poena i skokova.

Lepo veče za selekcije iz regiona zaokružila je Bosna i Hercegovina trijumfom u Bugarskoj – 85:75. Dobar učinak imao je Miralem Halilović sa 21 poenom i šest skokova.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET

Ponedeljak

Grupa A

Letonija - Slovačka 82:74

Grupa E

Mađarska - Crna Gora 54:78

Crna Gora - Portugalija 83:69

Grupa F

Češka - Litvanija 66:74

Bugarska - Bosna i Hercegovina 75:85

Grupa G

Ukrajina - Makedonija 78:61

Španija - Gruzija u toku

Grupa H

Rusija - Island 89:65

Italija - Holandija u toku

*** Kvote su podložne promenama