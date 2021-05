Mic po mic, jedna od čudnijih sezona u istoriji primiče se kraju. Još jedna stvar koja treba da se reši je i - plej-of Košarkaške lige Srbije. Takmičenje u kom će se osam timova boriti za titulu prvaka naše zemlje. Timovi će u različitom raspoloženju dočekati završnicu nacionalnog šampionata. Licenciranje je obavljeno, a došao je i momenat da se napravi presek oko toga sa kakvim igračkim kadrom ekipe ulaze u bitku za trofej. Ko je otišao, ko došao i kakva je situacija sa mestima za strance?

Krenimo od Partizana u kom se dogodilo dosta, možda i najviše promena u poslednje vreme…

Parni valjak je od kraja ABA lige do danas praktično bio na mini-pripremama jer nije nastupao u plej-ofu ABA lige. Ipak, ni to nije pomoglo crno-belima da malo spuste loptu, već je opet došlo do turbulencija koje su uzrokovale povrede. One su zadavale problem Ognjenu Jaramazu, Markusu Pejdžu, Eriku Miki, Rašonu Tomasu i Đorđiju Jovanoviću koji je povredio šaku, dok je Vil Mozli iz privatnih razloga otišao u SAD, uz odobrenje kluba.

To znači da je u jednom momentu Aleksandar Matović mogao da računa samo na sedmoricu igrača, pa su crno-beli reagovali i pred plej-of licencirali trojicu novih igrača: Dušana Miletića, Treja Dreksela i Aleksu Stepanovića.

Miletić nastupa na poziciji petice, Stepanović će najveće zaduženje imati na poziciji krilnog centra, odnosno četvorci, dok je Trej Dreksel neko ko se najbolje snalazi na bekovskim mestima. Na taj način su crno-beli dobili svežu krv u mladim igračima, a pomenutoj trojci će plej-of poslužiti kao odskočna daska i poligon da pokažu šta znaju.

Veliki minus crno-belima biće pomenuti izostanak Vila Mozlija, ali je to u isto vreme olakšalo situaciju sa brojem stranaca u nacionalnom šampionatu. Mesta za strane igrače u redovima Partizana popunjavaće Rašon Tomas, Trej Dreksel, Džoš Perkins i Erik Mika. Dok će Markus Pejdž nastupati kao “domaći” jer poseduje pasoš Srbije.

A kakva je situacija u Crvenoj zvezdi?

Kada su dolasci i odlasci igrača, značajno mirnija nego u Partizanu.

Specifično je za tim Dejana Radonjića da će u Superligu ući u drugačijem ritmu od svih drugih ekipa, naravno zbog finala ABA lige protiv Budućnosti. Sada se zna da će ta serija biti rešena u petoj utakmici, a majstorica je na programu u petak u Beogradu. To znači da će Zvezda krenuti svoju četvrtfinalnu seriju malo kasnije od ostalih timova, a umor će svakako igrati priličnu ulogu. Kao i konačan ishod borbe za prvo mesto u ABA ligi. Sve će to biti od velikog značaja kada je motivacija crveno-belih u plej-ofu u pitanju.

U tom smislu, crveno-beli će biti u hendikep situaciji, biće im potrebno malo vremena da saberu utiske iz ABA lige i da se u glavi prebace na plej-of i na sve što on zahteva.

Kada su Zvezdini stranci u pitanju, i tu je situacija jasna. Četvorica koja će zauzeti mesta su Lengston Hol, Džordan Lojd, Lendri Noko i Duop Rit. Naravno, Kori Volden će se voditi kao domaći igrač, poput Markusa Pejdža među crno-belima.

Jako zanimljiva pojačanja pred Superligu dovela je Mege Vlade Jovanovića. Po imenima je ovaj mladi tim najviše “profitirao” jer će u borbu za titulu prvaka Srbije ući jači za Dragana Milosavljevića, Borišu Simanića i Jovana Novaka. Dakle, za Milosavljevića o kom ne treba trošiti reči, te za dvojicu reprezentativaca iz proteklih prozora.

Ostaje da se vidi u kakvoj će formi biti Milosavljević, odnos kakvog je traga na njega ostavila povreda i oporavak od nje. Ukoliko bude prikazivao partije na nivou nekadašnjih, Mega će sa osmehom čekati predstojeće utakmice. Boriša Simanić će u Megi tražiti “novo rođenje” posle rastanka sa Crvenom zvezdom, dok Novaku Mega svakako nije strano okruženje.

Foto: Dragan Milosavljević (Mega)

Borac je pred Superligu dobio dva pojačanja na bekovskim pozicijama pošto su ugovore potpisali argentinski plejmejker Lautaro Lopez i nekada nada Crvene zvezde Arijan Lakić.

Lopez ima 21 godinu, igra na poziciji organizatora igre, a sezonu je proveo u Interu iz Bratislave gde je na 36 utakmica beležio 18 poena i po 7,3 asistencije i skoka. Bolje obaveštenim pratiocima dešavanja u košarkaškoj Evropi Lopeza pamte kao igrača iz podmlatka Baskonije gde je proveo dve godine (2017-2019) pre nego što je prebačen u prvi tim kluba iz Vitorije. Odigrao je čak i jednu utakmicu Evrolige u prošloj sezoni, ali je onda karijeru nastavio u Slovačkoj.

Arijan Lakić je svojevremeno viđen kao najtalentovaniji igrač svoje generacije i očekivalo se da bude jedan od prvotimaca Crvene zvezde. Na tom putu isprečila se teška povreda leđa zbog koje nije igrao 15 meseci. Početkom decembra 2019. otišao je na pozajmicu u Vrijednosnice Osijek.

Treba reći da je Borac oslabljen neigranjem stranaca Brajsa Džonsa, Entonija Smita i Derika Torntona.

Foto: Arijan Lakić (MN Press)

Promena u timu nije bilo u Mladosti, Zlatiboru, kao ni kod Vojvodine koju sa klupe predvodi Miroslav Muta Nikolić.

Uspeo je i FMP da se pojača pred Superligu. Novi igrač Pantera je doskorašnji košarkaš Slobode iz Užica, Dimtrije Nikolić. Nikolić igra na poziciji centra, ima 23 godine, a u karijeri je do sada igrao za zemunsku Mladost, Partizan i kragujevački Radnički. U završenoj sezoni ABA 2 lige u dresu užičke Slobode prosečno je beležio 13,4 poena i 5,2 skokova, a sa FMP-om je potpisao trogodišnji ugovor.

Četvrtfinalni parovi Superlige su: Crvena zvezda (najbolje plasirani srpski tim u ABA) - Zlatibor (trećeplasirani u KLS), Mega (drugi srpski tim u ABA) - Vojvodina (drugoplasirani u KLS), Partizan (treći srpski klub u ABA) - Mladost (prvoplasirani u KLS), FMP (četvrti srpski tim u ABA) - Borac (peti srpski tim u ABA).