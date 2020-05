Liga šampiona ili Evrokup? Fiba evrima mami klubove, samo za učešće 250.000, premije i za rezultate u domaćim takmičenjima

Evroligina ideja je zatvoren sistem sa najvećima koji garantuju i najveću zaradu. Evrokup je tu samo da ostali ne bi izgubili nadu da će u jednom trenutku moći i do elite. Međutim, odluka da se ova sezone prekine i naredna odigra sa istih 18 klubova izazvala je priličan prezir kod onih koji su ostali kratkih rukava, između ostalog i Partizana. Deo navijača čak je predložio i da crno-beli u znak protesta sada okrenu leđa Evroligi i umesto Evrokupa izaberu Fibinu Ligu šampiona, koja i dalje insistira na učešću na osnovu rezultata u domaćem prvenstvu.

Sad, da li bi takva odluka bila pametna sasvim je drugo pitanje. Đordi Bertomeu je zlopamtilo i ukoliko bi se Partizan okrenuo Fibi pitanje je da li bi ga posle Evroliga zvala u svoje jato, čak i ako bi osvojio ABA ligu u nekoj od narednih sezona. Katalonac ne toleriše drugačije mišljenje, bar od onih koji nemaju milione da mu razvuku osmeh na licu. Ne pada lako na blefove. Pa tako i na pretnju Panatinaikosa da će se opredeliti za Ligu šampiona – atinski Zeleni su jedini bili za nastavak sezone u Evroligi, a pride su već dugo nezadovoljni suđenjem u njoj – odgovara prilično hladnokrvno.

“Nije ovo prvi put da čujemo da Panatinaikos preti napuštanjem Evrolige. Sa njima je najpametnije biti strpljiv, razgovarati, naretati ih da shvate. Panatinaikos dobro zna da van Evrolige ne postoji bolji scenario. Nego samo mnogo gori scenario. To je očigledno i to svi vide... A i ako ode, ima drugih timova koji će doći. Ranijih godina imali smo tu Beneton, Trevizo, Sijenu“, rekao je Bertomeu za El Pais pominjući isključivo italijanske klubove, a podsetimo da se Virtus već prijavio za narednu sezonu Evrolige baš nadajući se odustajanju Panatinaikosa.

Možemo sad da volimo ili mrzimo Bertomeua, ali moramo da priznamo da mu se može da se ovako ponaša. Dokle god uz sebe ima Real, Barselonu, Makabi, Olimpijakos i CSKA suštinski je nedodirljiv. Fiba godinama ništa nije radila na planu klupske košarke i izgubila je uporište kod klubova.

Evrokup je očekivan izbor? (©Starsport)

Sada međutim želi da se vrati. I mada Evroligu ne može da sruši – to je svima jasno – Evrokup bi mogao da pretrpi udarac. Već je Fiba ubedila Ritas, Fortitudo, Bilbao i Darušafaku da priđu Ligi šampiona, a nije tajna da su joj na meti i drugi španski klubovi, pa i beogradski Partizan.

A šta nudi Liga šampiona? Poznati litvanski novinar Donatas Urbonas otkriva da je Fiba Ritasu samo za učešće ponudila 250.000 evra. Pride mu je ponudila i bonuse za plasman u domaćem prvenstvu. Ako bi Ritas recimo posle 10 godina svrgnuo Žalgirs sa trona pripalo bi mu 400.000 evra, za drugo mesto bi dobio 250.000 evra, za treće 150.000. Suštinski, dolazimo do toga da Ritas ne bi prošao ispod 400.000 evra (u poslednjih 10 godina nijednom nije bio ispod trećeg mesta u Litvaniji), a verovatno bi uzeo i celih 500.000. I sve to bez obzira na rezultat u samoj Ligi šampiona, a on bi se odvojeno nagrađivao.

Sličnu informaciju imaju i Španci, navodno je Unikahi ponuđeno između 200.000 i 300.000 evra da prihvati poziv za Ligu šampiona. Lokalni Diario Sur iz Malage podseća pride da je Unikaha za osvojen pehar u Evrokupu 2017. godine zaradila svega 350.000 evra. Čini se dakle da bi Fibina Liga šampiona mogla da bude značajno profitabilnija.

Druga je tema kako bi to prošlo kod Bertomeua. A da se ne lažemo, svima je cilj da se u jednom trenutku domognu Evrolige.