Odigrao je Demjan Lilard neverovatno četvrtfinalnu seriju protiv Nagetsa. Ali Nikola Jokić je bio bolji. Još jednom je pojasnio svetskoj javnosti zašto cela Srbija s nestrpljenjem iščekuje dan kada će Liga proglasiti ko je najkorisniji igrač regularnog dela sezone. Ipak, beku Blejzersa ne treba "pismo" iz NBA kancelarije u Njujorku da bi saznao ko je najbolji.

"Mislim da je Nikola MVP. Igrao je svaku utakmicu. Radi sve za svoj tim. Bio je prvi igrač ove serije. Pogađao je iz svih pozicija. Činio je saigrače boljim", naklonio se Lilard Jokiću odmah posle utakmice.

Subota, 3.00: (2,30) Dalas (12,5) LA Klipers (1,75)

Nije tu stao sa hvalospevima o srpskom internaciolacu.

"Ako postoji neka sezona u kojoj bi jedan igrač poput Nikole mogao da povede tim ka tituli, onda je to ova."

Priznao je da je očekivao više od svog tima.

"Mislim da bilo koji tim (ove sezone) može da osvoji titulu, što me je još više frustriralo (kada smo ispali). Ako sam osećao da mogu da iznesem (neku) sezonu do pehara, onda je to bila ova. Ipak, definitivno mislim da je Jokić sposoban za to", dodao je Lilard.

I njegov trener Teri Stots iskazao je ogromno poštovanje što radi Jokić.

"Sjajan je igrač i sve se vrti oko njega. Nadigrao nas je, zaslužio je da pobedi u seriji i odlično je obavio posao na oba kraja terena. Skidam kapu. Želim mu sve najbolje u sledećoj seriji", sipao je Stots pohvale na račun srpskog internacionalca.