Litvanski šampionat će od jeseni, prvi put posle sezone 2014-2015, brojati 11 ekipa, odlučeno je na na Odboru Košarkaške lige Litvanije (LKL) koja je usvojila da ove sezone nijedan tim, odnosno poslednjeplasirani neće ispasti u niži rang, dok će se Jonavos, prvak Nacionalne košarkaške lige (NKL) priključi LKL.

Na sastanku je jednoglasno i izglasana promena sistema takmičenja. Umesto dosadašnjeg četvorokružnog sistema od 36 kola, biće odigran trokružni od 30 kola, s tim da će u poslednjem krugu jedino Žalgris svih deset utakmica odigrati kao gost.

Ovakva odluka u vezi Žalgrisa, kako se može čuti, doneta je iz više razloga. Jedan je da se se zbog male posete kod kuće u domaćem šampionatu smanje troškovi ekipe iz Kaunasa koju daleko manje košta put na gostovanje nego organizacija meča u Kauno areni. Drugi je da se nastavi sa popularizacijom košarke u ostalim sredinama, jer su dvorane u kojima Žalgiris igra kao gost uvek ispunjene do poslednjeg mesta.

Pošto će biti manji broj ligaških utakmica nego do sada Odbor LKL je odlučio da se poveća broj mečeva u plej-ofu, pa će četvrtfinalne i polufinalne serije trajati do tri, a finalna do četiri pobede.

Aktuelni šampionat je stigao do nepotpunog 32. kola, a Žalgiris koji je odigrao 30 mečeva, ima četiri pobde više od Ritasa koji je odigrao utakmicu manje.