Lojd promašio šut za finale: Baskonija izaziva Karija i Barselonu

Neće po dobrom pamtiti Džordan Lojd, prema mnogim izvorima novi košarkaš Crvene zvezde, poslednji meč u Valensiji. Baskonija se plasirala u finale ACB ligde gde će odmeriti snage sa Barselonom, a jedan od glavnih krivaca za takav rasplet je odlični američki šuter.

Valensija je imala poslednji napad i šansu da se domogne finale, lopta je na šest sekundi pre kraja došla do Lojd. On je sve odlično odradio, kros over driblingom izbacio San Ementerija, ali je njegov šut završio na obruču. Ostalo je 75:73 za Baksoniju.

Posle nekoliko vrhunskih izdanja Džordan Lojd je patio tokom današnjeg susreta. Promašio je dve trojke u finišu. Na kraju ispalio je samo jedan precizan dalekometni hitac posle šest promašaja... Stigao je do kvota od 11 poena, ali slabo će mu to biti uteha.

Valensija je odigrala odlično prvo poluvreme. I zaista je delovalo da će overiti plasman u veliko finale. Tim pre što Šengelija nije bio u ritmu. Imala je Valensija i dvocifrenu prednost u jednom trenutku.

Međutim, Baskonija je u nastavku zaigrala mnogo bolju odbranu. Povcela početkom poslednje četvrtine. Kasnije je tim iz Vitorije odbio sve napade Valensije. Istina, mnogo toga je promašila Valensija.

Van Rosom je bio najefikasniji kod Valensije sa 14 poena. Naš Vanja Marinković postigao je tri.

Kod Baskonije najbolji je bio Zoran Dragić (21), odmah zatim i Šengelija.

ACB LIGA, PLEJ-OF - POLUFINALE

Nedelja

Barselona - San Pablo Burgos 98:84

Valensija - Baskonija 73:75