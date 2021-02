Kao najveći Partizanov problem ove sezone pokazala se selekcija igrača. I zato je posle slabih rezultata bilo očekivano, i logično, da danak „promašajima“ plati sportski sektor, odnosno sportski direktor. Menjani su igrači, isto tako i trener tokom sezone,zato i ne čudi odluka Partizana da se sada rastane sa Nikolom Lončarom.

Ako je Lončar dovodio promašene igrače od dolaska do danas – njegova je krivica. Kao i zasluga za one koji su položili. Ako su drugi to radili, njegova je krivica što im je to dopustio kao sportski direktor. Jasno je da u svakom izboru učestvuju i treneri. Predsednik Ostoja Mijailović je u razgovoru za naš sajt rekao da nikada nije birao igrače i insistirao na njihovom dovođenju. Dakle, ako samo treneri biraju, onda uloga sportskog direktora baš i nema smisla. Najpre je tu u pitanju podeljena odgovornost trenera i sportskog direktora. A oba trenera (Trinkijeri i Šćepanović), već su otišli iz kluba.

Nikako se ne sme zaboraviti da je Lončar imao i dobre poteze, pa tako i prošlosezonske dobre igre ne pripadaju samo igračima niti samo treneru Andrei Trinkijeriju, već i Lončaru. Tada niko nije postavljao pitanje njegove pozicije, iako je bilo očiglednih promašaja u vidu Artjoma Parahovskog ili Žanisa Pejnersa, pa i Redžija Redinga, Angole, Mekadua... Rezultati su bili na mestu i oni su sve opravdali. Sada kada nema rezultata, situacija je drugačija.

Lončar je na mesto sportskog direktora imenovan zvanično u junu 2018. godine. Od tada, crno-beli su osvojili dva Kupa Radivoja Koraća i ABA Superkup, a na mestu trenera su se smenjivali Nenad Čanak, Andrea Trinkijeri, Vlado Šćepanović i na kraju, Sašo Filipovski.

Važan Partizanov bivši košarkaš i osvajač Evrolige 1992. godine je na leto 2018. „zatekao“ sledeće igrače: Vilijams Gos, Bondža Si, Kvame Von, Tadija Tadić, Aleksandar Aranitović, Slobodan Jovanović, Vanja Marinković, Nikola Tanasković, Novica Veličković, Marko Pecarski, Strahinja Gavrilović, Mihajlo Andrić, Marko Čakarević, Obrad Tomić, Đorđe Gagić.

Partizan se iz ovih ili onih razloga, sa Lončarem na čelu, rastao tog prvog leta sa Vonom, Čakarevićem, Andrićem, Tomićem, Šalićem, Slobodanom Jovanovićem i Gavrilovićem. Vilijams Gos je 5. jula otišao u Olimpijakos gde je potpisao trogodišnji ugovor. Crno-beli su dobili i obeštećenje.

U klub su došli, tog leta ili tokom sezone: Đorđe Pažin, Rade Zagorac, Aleksej Nikolić, Markus Pejdž, Džok Lendejl, Amar Gegić, Uroš Trifunović, Stefan Janković, Entoni Braun, Aleks Renfro, Nikola Janković, Ognjen Jaramaz, Dušan Miletić i Vasilije Pušica. Bondža Si je zadržan.

U oktobru je Čanka zamenio Trinkijeri što je veliki plus Lončaru kao sportskom direktoru.

Dakle, vidi se da je postojala ideja, bilo je dosta domaćih snaga, pogođeni su Pejdž i Lendejl, mada je Markusu bilo vreme da proradi, a to je učinio posle dolaska Trinkijerija, koji ga je pomerio više na bekovsku poziciju. Lendejl je kasnije prodat uz obeštećenje. Bilo je i kikseva u vidu Entonija Brauna koji je stigao u Partizan u oktobru 2018, a već posle mesec dana napustio klub što ne priliči renomeu crno-belih. Nešto slično se dogodilo sa Amidom Brajmom pre dolaska Lonačara na poziciju.

Već na leto 2019. Andrea Trinkijeri je bio u situaciji da „bira“ u dosluhu sa sportskim direktorom.

Do starta sezone Partizan nije računao na Tanaskovića, Pušicu, Renfroa, Lendejla (otišao u maju 2019), Gegića, Marinkovića, Sija, Pecarskog. U novembru su otišli i Aleksandar Aranitović i Đorđe Pažin. Stigli su Kori Volden, Nemanja Gordić, Stefan Birčević, Redži Reding, Ajnars Pejners, Rašon Tomas i Vil Mozli. Posle i Džejms Mekadu i Brajan Angola. Sećamo se i onog neuspelog pokušaja sa Džejmsom Belom koji nije prošao lekarske preglede.

Vrlo je jasno, od samog starta, bilo da Parahovski i Pejners nisu igrači za Partizan, ali i isto tako vidno da je Partizan sa Lonačarom na čelu pogodio Voldena, Tomasa, Gordića, Mozlija... Dakle, nije bilo baš neke sredine. Ili totalni plus ili totalni minus. Ali opet su to sve crno-beli pravdali rezutatima. Zatim se dogodila korona i ceo posao je pao u vodu.

Na kraju dolazimo do ove sezone. Trinkijeri je otišao, postavljen je Vlado Šćepanović. Imalo je razloga za to, tražio se kontinuitet. Pošto Parnom valjku nije išlo, ozvaničio je Sašu Filipovskog. Više u timu nije bilo Pejnersa, Mekadua, Redinga, Voldena, Birčevića, Miletića, a "vraćen" je u tim prvo Stefan Janković ispred Birčevića, a zatim i Aleksej Nikolić nešto kasnije. Obojica su prethodno išli na pozajmice.

Partizan je letos doveo Kodija Milera Mekintajera, Erika Miku, Nemanju Dangubića kao trojicu „pojačanja“ i potpisao sa Trejom Drekselom koji je pozajmljen Mladosti.

Kada je krenulo sa lošim rezultatima, otišli su prvo Nemanja Gordić i Mekintajer, zanimljivo, oba plejmejkera. U januaru je stigao i Džoš Perkins i to je poslednje pojačanje koje je doveo Lončar.

“Imamo četiri promašena ugovora iz prošle godine, gde sada plaćamo penale. To su Parahovski, Pejners, Reding i Mekadu. Oni su vukli 30 odsto budžeta. Ali, s druge strane, stručni štab je napravio odlične rezultate i sa takvim promašajima, ali su oni ostali ´hipoteka´za ovu godinu", rekao je Mijailović u novogodišnjem intervjuu za naš sajt.

Sama činjenica da je Gordić prvo „produžen“ letos, pa da je posle pomalo neočekivano otišao u Mornar, te da je Mekintajer sklonjen iz ekipe, a Erik Mika imao nula minuta u igri, ali i na „računu“ na nekim utakmicama, bio je znak da je klub „priznao greške“ u selekciji uz slučaj Stefana Jankovića i Angole. Ne može se reći da se proslavio ni Dangubić, mada su kod njega mišljenja podeljena, zbog doprinosa timu i igre u odbrani. Predsednik kluba Ostoja Mijailović najavio je već rezove, promenu strategije za leto koje je pred nama.

To je, između redova, značilo da će doći novi sportski direktor. Partizan će na renoviranje predstojećeg leta sa novim „majstorom“. Očekuje se veća uloga domaćih igrača, manji broj stranaca. A pre svega - novi sportski direktor. Kao temelj za novu priču.

Lončar je imao dobrih i loših poteza, unapredio je tim koji je zatekao, ali ga je ova sezona, uz sticaj okolnosti u prošloj, koštala posla.