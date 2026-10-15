Loni Voker zvanično kod Alimpijevića

Saradnja sa Miškom Ražnatovićem i agencijom "BeoBasket" počela je odmah po njegovom odlasku iz Nagetsa, kako bi brzo pronašao angažman u Evropi, pa je na kraju tako i bilo. Tek dva dana je bio slobodan igrač, pre nego što se dogovorio sa Bešiktašem i sada i zvanično pojačao tim Dušana Alimpijevića. Potreban je crno-belima još jedan dobar poenter, nedostaje im poena da budu još ozbiljnija napadačka ekipa, pa srpski selektor dobija jednog od najboljih u elitnom takmičenju u tom segmentu prethodnih sezona.

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U Denveru je bio od septembra, gde je prošao ceo trening kamp i igrao na dve utakmice u predsezoni, međutim dobio je tek 17 minuta. Za to vreme je upisao četiri poena, tri skoka i dve asistencije i to je bilo to od njega u dresu Nagetsa. Jednostavno, nisu videli dovoljno od Vokera, imaju dosta igrača na bekovskim pozicijama i neko drugi će dobiti priliku da popuni minute u redovima NBA šampiona iz 2023. godine. Što se tiče njegove NBA karijere generalno, nastupao je za San Antonio Sparse, Los Anđeles Lejkerse, Bruklin Netse i Filadelfija Seventisikserse, a na 342 utakmice prosečno je beležio deset poena, 2,3 skoka i 1,5 asistencija po meču.

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Vraća se Voker u Evroligu gde je igrao odlično prošle sezone u Makabiju iz Tel Aviva sa 15,2 poena, 2,5 skokova i 2,2 asistencije po utakmici u proseku. Verovatno će odmah biti i starter u Bešiktašu uz Dotsona, koji je prvi plejmejker, dok sa klupe priču vodi Skoti Vilbekin. Ima Alimpijević veliki broj bekova, koji mogu da igraju i keca i dvojku, pa treba videti i kako će ih sve uklopiti.

Nije poznato na koliko je potpisan ugovor, ali kako se kreće tržište i kakve je dogovore do sada imao Voker u Evroligi – verovatno je na godinu dana, do kraja sezone.