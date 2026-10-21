LSU krenuo jako na evroligaške igrače: Stiže centar Efesa za 750.000 dolara

Prema njegovim navodi, centar Anadolu Efesa pridružiće se Nijangu u redovima Tigrova, a prestižni univerzitet platiće za njegovu slobodu iznos od 750.000 dolara.

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Zna se od ranije da se pomenuti tandem pominjao kao deo "profesionalaca" koji će zadužiti opremu LSU, a uz njih je trebalo da stignu Marisio Santos i Jam Madar za cifre koje su astronomske. Međutim, tada su isplivale glasine da NCAA želi da zaustavi najezdu igrača koji iza sebe imaju profesionalno iskustvo. Tada su utihnule sve priče oko potencijalnih "transfera" evroligaških igrača, pogotovo ovih što su figurirali kao pojačanja LSU-a.

Makabi je uspeo da prigrabi Jama Madara, delovalo je da će Saliju Nijang ostati u Virtusu, Santos je potpisao za Baskoniju, a sada je cela situacija dobila obrt za 180 stepeni. Ovi potezi mogli bi da naprave pometnju na koledž, ali i evropskom tržištu jer je jasno da će ovi potezi LSU-a dati zamah i ostalim timovima da pokušaju da dovedu profesionalce.