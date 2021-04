Došla je Olimpija u Minhen ne da bi popila koje kvalitetno pivo, već da bi overila plasman na Fajnal for. I to joj ovoga puta nije pošlo za rukom, bar ne u trećoj utakmici četvrtfinalne serije protiv Bajerna. Ako je išta ove sezone ekipa Andree Trinkijerija pokazala, onda je to žilavost. I nije se realno moglo očekivati da će žilavi Bajern pasti u samo tri utakmice - 85:79.

To znači da je i dalje samo CSKA overio plasman na Fajnal for. Olimpija sada vodi 2:1 protiv Bajerna.

Najveće zasluge za ovu pobedu možemo slobodno da pripišemo Vladimiru Lučiću. Cele sezone bivši kapiten Partizana igra odlično, a ovaj meč završio je sa čak 27 poena i tako kao najefikasniji poveo je svoj tim do prve pobede u seriji. Pored toga, dodao je Lučić i sedam skokova, kao i jednu asistenciju.

Posebno treba istaći penale koje je Lučić pogađao u poslednjem minutu. Kada se najviše važilo, on je bio taj kome je išla lopta u bavarskom timu. A, to mnogo govori. Šutirao je penale ukupno 11/12. Skoro nepogrešivo.

IZBOR UREDNIKA

Od samog starta je Bajern želeo da da do znanja Olimpiji da će u Bavarskoj stvari stajati malo drugačije nego u gradu mode, pa je Trinkijerijev sastav dobio prvu deonicu sa 23:9 i time uspeo da uspostavi svoje parametre.

Olimpija je kasnije smanjila tu razliku, da bi Bajern u trećoj deonici uhvatio ritam i sa 13 poena prednosti ušao u poslednjih 10 minuta. Uz pomoć sjajnog Lučića uspeo je i da održi prednost do kraja i smanji rezultat u seriji.

Pored Lučića, kod Bajerna su dvocifreni bili i i Pol Cipser i Vejd Boldvin sa po 11 datih poena. U redovima Olimpije su se najviše istakli Malkolm Dilejni sa 18 poena i Šejvon Šilds i Serhio Rodrigez sa po 11. Vladimir Micov je ubacio dva poena za 13 minuta.

Još će se igrati ova serija. I ko zna šta sve još može da se dogodi u njoj.

EVROLIGA, PLEJ-OF - 3. UTAKMICA

Utorak

Real Madrid - Anadolu Efes 80:76 /u seriji 1:2/

/Ljulj 20 - Micić 29/

Sreda

Zenit - Barselona 70:78 /u seriji 1:2/

/Beron 19 - Dejvis 22/

Fenerbahče – CSKA 68:85 /u seriji 0:3/

/De Kolo 22 - Klajburn 34/

Bajern - Milano 85:79 /u seriji 1:2/

/Lučić 27 - Dilejni 18/