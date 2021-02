Bajern Minhen predstavlja najprijatnije iznenađenje dosadašnjeg toka Evrolige. Ekipa Andree Trinkijerija zabeležila je najbolji start u istoriji kluba i posle 24 odigrana meča zauzima peto mesto na tabeli (15-9). Vladimir Lučić je izrastao u lidera izvrsne generacije, koja krupnim koracima korača ka prvom plasmanu u doigravanje. Srpski košarkaš se pred meč 25. runde protiv Asvela (petak, 20.45) našao "u fokusu", segmentu elitnog takmičenja posvećenom istaknutim pojedincima.

Veliko iskustvo iza sebe ima Lučić. Igra petu sezonu u Bavarskoj i utisak je da je iz godine u godinu sve bolji. Sedmi je najkorisniji igrač Evrolige sa prosečnim indeksom 17,5 ove sezone.

"Stvar karaktera je ne odustajati do samog kraja. Ove sezone je cilj da se sa svakim protivnikom nadmećemo 40 minuta", izjavio je srpski košarkaš.

Brojne promene je u Minhenu minulog leta napravio Trinkijeri. Uspeo je Italijan za kratko vreme sjajno da sklopi kockice i od Bajerna napravi mašineriju.

"Svi su izuzetno motivisani i gladni. Svi žele da igraju, posebno u ovakvim okolnostima sa virusom korona. Imamo odličan miks iskusnih i mladih igrača koji su veoma motivisani i mislim da tu leži naš kvalitet".

Malo je reći da postoji odlična hemija između bivšeg igrača i trenera Partizana.

"Nije se mnogo toga promenilo. Imamo momentum, svaki trener ipak donese svoje ideje i filozofiju. Jasno je da mi stvari koje je Andrea doneo odgovaraju. Na kraju krajeva, samo pokušavam da pomognem saigračima i da dobijem svaku utakmicu".

IZBOR UREDNIKA

Dobra škola je nešto što izdvaja srpskog reprezentativca, tvrdi Trnkijeri.

"Jasno je da je Lučić veoma važan igrač za nas. Ima iskustva, poznaje igru, a posebno mi se dopada to što dolazi iz sjajne škole. Naporno radi svakog dana", rekao je italijanski stručnjak.

Samo reči hvale imao je i saigrač Džejlen Rejnolds, koji se takođe istakao odličnim partijama ove sezone.

"Nema sumnje da je on jedan od lidera ekipe. Vodi nas primerom na terenu. Izuzetno je talentovan, siguran sam da i on to zna. Kada vidimo koliko naporno trenira, to nas tera da radimo sve više i obrnuto. Luča je bez sumnje uzdanica ovog tima, on nas spaja. Nije da ga hvalim, ali baš ume da igra", izjavio je Rejnolds.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Fajnal for Evrolige će se ove godine održati u Kelnu. Posle sjajnih igara ove sezone, Bajern ima pravo da se nada da će od 28. do 30. maja igrati polufinale elitnog takmičenja u svojoj zemlji.

"Zasad je sve dobro. Počeli smo odlično, posebno momci koji ranije nisu imali priliku da igraju na ovom nivou. Shvatili smo da možemo da pariramo svima na individualnom planu, ali i da se nadmećemo kao tim. Naš kvalitet je dugačka klupa i činjenica da imamo veliki broj momaka koji mogu da iskoče u prvi plan na svakoj utakmici. Svako može biti lider. Naš cilj je da iz dana u dan budemo bolji, uvek razmišljamo samo o narednom meču i da se takmičimo sa svima. Ukoliko se ukaže šansa da se nađemo u u plej-ofu, da ostvarimo veliki rezultat ili napravimo iznenađenje, bićemo spremni", zaključio je Lučić.

EVROLIGA - 25. KOLO

Četvrtak

18.00: (3,90) Himki (16,0) Baskonija (1,30)

18.30: (1,25) Efes (17,0) Olimpijakos (4,40)

20.45: (1,60) Milano (14,5) Makabi (2,55)

21.00: (1,25) Barselona (17,0) Žalgiris (4,40)

Petak

18.45: (1,17) Fenerbahče (20,0) Alba (5,50)

20.45: (2,05) Asvel (13,5) Bajern (1,90)

20.45: (2,70) Crvena zvezda (14,5) Zenit (1,55)

21.00: (2,30) Valensija (14,5) Real Madrid (1,70)

Odloženo

CSKA - Panatinaikos

*** Kvote su podložne promenama