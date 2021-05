NBA plej-of ludilo je počelo. Sinoć su se odigrale prve utakmice u četiri serije prvog kruga, a danas su na rasporedu nove četiri. Mi vam, kao i jučer, donosimo najavu tih parova kao i naše prognoze rezultata serija.

FILADELFIJA 76ERS - VAŠINGTON VIZARDS

Filadelfija je prošle dve godine u plej-ofu doživela velika razočarenja pa su Džoel Embid i društvo sigurno jako motivisani da pokažu da su oni s razlogom osvojili prvo mesto u Istočnoj konferenciji u regularnom delu sezone i da računaju da bi mogli da osvoje konferenciju, ako ne i celu ligu. Prvi protivnik im je Vašington, ekipa koja je neverovatno dobro odigrala zadnji deo sezone i uspela se preko plej-ina plasirati u plej-of i borbu za titulu. Doduše, ta borba bi trebalo da se završi ovde, u meču protiv Filadelfije.

Gledajući realno, ovo je možda i najmanje izvestan dvoboj jer su Siksersi stvarno mnogo bolji od Vizardsa. I tu nije samo stvar da je Filadelfija imala 15 pobeda više u regularnom delu sezone ili da je pobedila u sva tri međusobna meča, nego je stvar da Siksersi imaju bolje igrače i sređen roster. Svaka čast Bredliju Bilu i Raselu Vestbruku za sve što su napravili ove sezone, posebno u tom završnom delu, ali s druge strane je ipak Džoel Embid, čovek koji bi bio MVP sezone da nije jednog igrača koji dolazi iz Srbije, a odaziva se na ime Nikola. Međutim, Jokić sada Embidu sigurno nije u primarnom fokusu - valjda je i sam svestan da do naslova MVP-a neće doći, sada mu je važnije da sa svojom ekipom prođe Vizardse. A tu će on imati najvažniju ulogu u fazi napada. Jednostavno, Vašington nema nikoga na poziciji centra ko bi mogao da odigra bilo kakvu odbranu na Embidu. To sigurno nisu Aleks Len ni Denijel Geford, a sve o Embidu protiv Vašingtona govori podatak da je on u ove tri utakmice regularne sezone prosečno Vizardsima ubacivao 30 poena po utakmici.

Naravno da Filadelfija nije samo Embid - Siksersi imaju drugih kvalitetnih oružja za koje Vizardsi teško mogu da imaju odgovor. Ben Simons je uspeo da pronađe ulogu koja mu odgovara, Tobajas Heris iza sebe ima jako dobru sezonu, a uprava Filadelfije je napravila pravi posao dovođenjem Seta Karija koji je doneo napadačku širinu ekipi. Tu je i Dok Rivers, trener koji je zaslužio da ga se spominje u konkurenciji za najboljeg trenera godine, a sve zajedno ove godine u Filadelfiji izgleda jako dobro.

Vašington svoju prednost traži kroz brzinu te Bila i Vestbruka. Problem je samo šta osim njih dvojice nemaju baš previše igrača koji bi mogli da naparve neku razliku, a Filadelfija ima i odbrambeni odgovor na bekove Vizardsa. Ben Simons, Matis Tajbul i Deni Grin mogu da igraju odličnu odbranu na Bilu i Vestbruku, a ako se ugasi samo jedan od njih, onda Vašington nema baš neke šanse protiv ovakve Filadelfije. Svaka čast Vizardsima na svemu šta su napravili u drugom delu sezone, zasluženo su u plej-ofu, ali tu za njih priča završava.

NAŠA PROGNOZA: 4-0 za Filadelfiju.

FINIKS SANS - LOS ANĐELES LEJKERS

Nija lako Finiksu. Odigrali su sjajnu sezonu, zasluženo došli do drugog mesta na Zapadu, a za "nagradu" su dobili branioca titule. Los Anđeles Lejkersi su put do plej-ofa morali da traže preko plej-ina u kojem je Lebron Džejms pogodio onu trojku preko Stefa Karija koja će se još mnogo puta vrteti u raznim video analizama. Najbolji kad je najpotrebnije.

Sansi u međusobnom odnosu ove sezone imaju 2-1 protiv Lejkersa, ali te utakmice ne treba uzimati u obzir jer ni u jednoj nisu zajedno igrali Lebron i Entoni Dejvis. Sada su obojica zdravi, a iako niti jedan od njih još nije na maksimumu svoje snage, ipak se radi o dvojici od deset najboljih košarkaša na svetu. Ako njih dvojica budu na pravom nivou, onda će teško Finiks moći napraviti bila šta.

S druge strane, upravo je činjenica da Džejms i Dejvis još nisu potpuno uigrani, a problem je i s Denisom Šrederom koji je propustio puno utakmica ove sezone, karta na koju Finiks mora da igra. Svakoj ekipi je uvek važno pobediti u prvoj utakmici neke plej-of serije, ali ovde su stvari za Finiks još i napetije. Ako ne bi uspeli večeras da dođu do pobede na svojem terenu, onda bi psihološka prednost otišla na stranu Lejkersa koje je ona pobeda protiv Voriorsa ionako puno podigla.

Finiks mora iskoristi najbolje šta ima, a to je prednost na bekovskim pozicijama. Lejkersi imaju problem što Šreder ne može da bude nikakav faktor u odbrani i trener Frenk Vogel ga je protiv Golden Stejta držao na klupi poslednju četvrtinu jer mu je protiv Stefa Karija bilo važnije da na parketu ima neke druge igrače. Sada nema Karija, ali tu su Kris Pol i Devin Buker i ne znaš ko je od njih dvojice opasniji. Ako njih dvojica sve vreme budu igrali na vrhuncu forme, onda Sansi imaju šanse za prolazak. Ipak, čovek odluke mogao bi biti Mikal Bridžis, momak koji je odigrao odličnu sezonu i koji se nametnuo kao jedan od najboljih mladih odbrambenih igrača u NBA ligi. On će verovatno dosta vremena provesti čuvajući Lebrona i ako tu odradi dobar posao, onda će to biti odlično za Finiks. Biće zanimljivo i videti kako će se Finiks odlučiti za branjenje Entonija Dejvisa - verovatno će za njega na početku biti zadužen niži Džej Krauder, koji je igrao protiv Dejvisa u finalu prošle godine kada je bio u dresu Majamija. Ipak, očekujemo da će Dejvis u plej-ofu ipak dobar deo provesti igrajuči klasičnog centra, a onda tu na njega dolazi Deandre Ejton, jako dobar odbrambeni igrač, ali koji nije toliko brz poput Dejvisa.

Osim zdravstvenog stanja, kod Lejkersa je glavno pitanje upravo to koliko će se Vogel dugo držati ideje da igra s klasičnim centrom uz Dejvisa. Andre Dramond definitivno nešto donosi svojoj ekipi, ali i olaškava protivnicima. Sigurni smo da će on biti glavna meta napadačkih akcija Finiksa koji sjajno igra jednostavnu pik'n'rol akciju s Polom i Ejtonom dok na šutu "povratnu" loptu čeka Buker. Biće zanimljivo i videti na koga će se od bekova odlučiti Vogel. Izbora ima, tu su Šreder, Kentavijus Koldvel-Poup, Aleks Karuzo i Vesli Metjuz. Svaki od njih može nešto da donese ekipi, a uvek se mogu naći dvojica koji će da odigraju dobru utakmicu. Međutim, to su ipak samo detalji - ako Džejms i Dejvis budu na pravom nivou, onda će malo toga biti važno.

NAŠA PROGNOZA: 4-2 za Lejkerse.

NJUJORK NIKS - ATLANTA HOKS

Ovo bi mogla da bude najneizvesnija serije u celom plej-ofu. To i nije čudno kada se zna da su obe ekipe regularnu sezonu završile s skorom 41-31, a realno im je i snaga tu negde. Velika stvar i za Njujork i za Atlantu da niko nije očekivao da budu na pozicijama četiri i pet, posebno to važi za Nikse, a dodatna stvar je to šta sada obe ekipe imaju šansu da dođu u drugi krug plej-ofa. A to je odlična nagrada i za jedne i za druge.

U regularnom delu sezone Njujork je pobedio u sve tri međusobne utakmice, ali su sve bile prilično neizvesne, posebno ona u samom kraju sezone kada su Niksi slavili u produžetku i tako osigurali prednost domaćeg terena u ovoj seriji. Što se povreda tiče, uglavnom su obe ekipe kompletne s dodatkom da Njujork igra bez Mičela Robinsona, ali on je van parketa još od kraja marta pa su se Niksi već navikli da igraju bez njega.

Ovaj dvoboj mogle bi da odluče odbrane. Njujork je pod Tomom Tibodoom značajno popravio igru na toj strani parketa pa su Niksi ove godine ekipe koja prima najmanje poena u celoj ligi, a i Atlanta se nalazi među šest najboljih na Istoku u toj kategoriji. Obe ekipe vrhunski brane šut za tri poena - Niksi su i tu najbolji u ligi, a Hoksi treći pa je sasvim jasno da neće biti previše laganih šuteva u ovoj seriji.

Tu dolazimo do druge strane parketa, one napadačke, a tu Atlanta ipak ima malo više oružja. Džulijus Rendl je u Niksima odigrao fantastičnu sezonu zbog koje će verovatno dobiti nagradu kao igrač koji je najviše napredovao, tu je i Derik Rouz koji je u konkurenciji za najboljeg šestog igrača lige te Ar-Džej Beret koji je postao ozbiljan košarkaš u svojoj drugoj sezoni u NBA ligi. Problem je da osim njih nemaju previše igrača koji bi mogli u fazi napada da naprave neku ludu seriju, a Atlanta tu ipak bolje stoji. Trej Jang, Džon Kolins, Bogdan Bogdanović, Deandre Hanter, Danilo Galinari, Lu Vilijams - sve su to igrači koji imaju šta da kažu u fazi napada, dodajmo im svestranog Kevina Huertera te jednog od boljih tricaša lige Tonija Snela i eto ti napada sa svih strana.

Nikako se ne sme zaboraviti ni Klint Kapela koji je odigrao jako dobru sezonu i pokazao se odličnim u odbrani, a pored njega će Džulijus Rendl teško dolaziti do pravih prilika u reketu. Sve u svemu, Atlanta nam se čini kao ekipa koja ima širu ekipu. Sigurni smo da će serija biti neizvesna, ali ipak tipujemo na njih.

NAŠA PROGNOZA: 4-3 za Atlantu.

JUTA DŽEZ - MEMFIS GRIZLIS

Ne sećamo se kada se u neku ekipu koja je osvojila prvo mesto u regularnom delu sezone toliko malo verovalo kada je plej-of u pitanju kao šta je slučaj ove sezone s Juta Džezom. Mnogi analitičari smatraju da je njihov stil igre, s velikim brojem ispucanih trojki, dobar za regularni deo sezone, ne i za plej-of, a igrači Džeza su sigurno pod pritiskom da pokažu da se svi takvi analitičari varaju. Verovatno su navijali za Lejkerse u plej-inu da ih izbegnu u prvoj rundi plejofa, a to se i dogodilo. Nisu dobili ni Golden Stejt nego Memfis.

Džez je u regularnom delu sezone pobedio u sve tri međusobne utakmice, a generalno im Grizliji dosta odgovaraju šta se tiče borbe po pozicijama. Recimo, Jonas Valančijunas je odigrao jako dobru sezonu, pomalo ispod radara je držao čvrstinu Memfisa, ali on u dvoboju protiv Rudija Gobera gubi svu svoju snagu. Gober može protiv Valančijunasa da igra onako kako često igra za Džez - pomaže saigračima jer je brži od svog protivnika.

I na drugim pozicijama Juta ima prednost, ali trenutno ima veliki zaostatak. To je činjenica da se Donovan Mičel još nije oporavio i propustiće sigurno prvu, a verovatno i drugu utakmicu serije što je veliki problem za Džez. Isto tako, i Majk Konli ima problema s lakšom povredom, a njih dvojica su ipak startni bekovi svoje ekipe. Doduše, Juta je pokazala u prethodnim sedmicama sezone da mogu dobro da igraju i bez njih dvojice, a tu su važnu ulogu odigrali Džo Ingls i posebno Bojan Bogdanović koji je pokazao da nije samo opasan šuter nego kompletan košarkaš. Upravo bi hrvatski košarkaš mogao biti ključ ove serije dok se Mičel ne opravi. Biće zanimljivo videti ko će njega čuvati. Mogao bi to biti Dilon Bruks, odličan odbrambeni igrač, ali onda će se stvari dosta otvarati za druge igrače Jute, posebno kada na parketu zajedno budu Bogdanović i Džordan Klarkson. S druge strane, Dža Morant mora da nastavi sa igrama nivoa utakmice plej-ina protiv Golden Stejta, a velika prednost Memfis mogao bi da bude Džeren Džekson za kojeg Juta nema pravi odgovor.

Da je Mičel zdrav smatrali bi da će Juta lagano proći dalje jer bi Bruks morao biti zadužen za njega u odbrani, a to bi otvorilo prostor ostalim igračima Džeza šta je veliki problem s obzirom na njihov šut za tri poena. Ovako dajemo neke šanse Memfisu koji sigurno imaju dobru psihološku situaciju nakon šta su uspeli da pobede Voriorse. Ipak, Juta ima više talenta i mislimo da će proći u drugi krug. Najmanje to.

NAŠA PROGNOZA: 4-2 za Jutu.

Piše: Emir FULURIJA