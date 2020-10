Budućnost Luke Mitrovića je u Budućnosti. Skorašnja prošlost je Hapopel iz Jersualima odakle je srpski internacionalac ustalasao jadransku javnost. Dok su gotovo svi očekivali da produži ugovor sa jerusalimskom ekipom, odlučio je da stavi potpis sa crnogorskim šampionom. Na prvi pogled neočekivano...

"Kao što znate, imao sam ugovor sa Hapoelom do kraja Fajnal Ejta Lige šampiona. Odmah posle turnira u Atini, pokazali su interesovanje da nastavimo saradnju. U više navrata smo razgovarali. Pojasnili su mi da situacija nije najsigurnija, jer domaća liga nikako nije počinjala, što su mi otvoreno rekli da ih sprečava da izađu sa konkretnom ponudom. Nisu želeli da me, u žargonu zavlače, što je nesporno potez za respekt", kaže Mitrović za MOZZART Sport iz Jerusalima dok isčekuje uputstva kada i kako će put Podgorice, zbog poznatih ograničenja u avio saobraćaju uslovljenih pandemijom korona virusa.

"Sama činjenica da sam još u Jerusalimu, iako mi je ugovor istekao, dovoljno govori o profesionalnosti Hapoela."

Na kraju, sitigla je ponuda Budućnosti koja je bila uporna.

"Da. Dobro mi je poznata ekipa, okruženje, Liga. Ambicije su već pokazali na terenu, jer su odlično startovali u ABA ligi. Sve se poklopilo. Prava šansa da se posle nekoliko godina ne baš očekivanih, vratim na dobro mi poznatu scenu."

Dok priča teče u smeru Podgorice, nije moguće zaobići pojedine reakcije, s obzirom na to da se Luka, pre nego što se otisnuo u inostranstvo, afirmisao u dresu Crvene zvezde čiji je kapiten bio nekoliko sezona i koja poslednjih godina bije velike košarkaške bitke sa Podgoričanima.

"Koliko god se trudite da se izolujete, naravno da reakcije dođu do vas. Nisam ni prvi, a verujem ni poslednji igrač koji je igrao za Zvezdu i Budućnost, a i ne mali broj igrača je nosio dresove dva najveća beogradska rivala... Ne bih želeo da se bilo kome pravdam, jer prvo, ne bi bilo pošteno prema Budućnosti koja je reagovala čim joj se ukazala mogućnost da me angažuje. Moja osećanja su poznata. To, ipak ne umanjuje moju želju kao profesionalca, a mislim da sam to potvrdio tokom karijere, da pružim maksumum u timu čiji sam član. Okrenut sam i radujem se novim izazovima. Uradiću sve što je do mene da Budućnost osvoji trofeje", dodaje Mitrović, koji je svojevremno kada se iz Crvene zvezde uputio u Bamberg, iako je imao mogućnost da zbog kažnjenja plata, ode kao slobodan igrač, odlučio da se odrekne dela dugovanja prema njemu, kao i da crveno-beli inkasiraju ni malo skromno obeštećenje u situaciji kada klub nije stajao na stabilnim finansijskim nogama.

Upravo taj njegov potez, kao i još nekolicine momaka, značajno je pomogao crveno-belima da se materijalno usprave i kasnije nastave vladavinu u regionu.

Sada je član Budućnosti i kako reče ispred njega su novi izazovi...