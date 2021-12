Luka Mitrović u fokusu Evrolige: Igramo protiv sjajnih timova sa većim budžetima, ali smo gladni plej-ofa

Posle četiri godine u pečalbi, Luka Mitrović se vratio kući. Minulog leta je otpočeo svoj drugi mandat u Crvenoj zvezdi i na startu se izdvojio kao jedan od najboljih igrača ekipe Dejana Radonjića i to u novoj ulozi. Zaigrao je na poziciji petice i svoju veštinu, znanje i iskustvo iskoristio na pravi način, te je jedan od najzaslužnijih za dobre rezultate crveno-belih u tekućoj sezoni. Pred duel sa Olimpijakosom našao se u Evroliginom fokusu, te je govorio o raznim temama, kao i o značaju Zvezde u elitnom takmičenju.

"Košarka je u Srbiji kao religija. Imamo veliku košarkašku istoriju ovde i mislim da je veoma važno za državu da bude deo Evrolige, kao i za Evroligu da ima tim iz ove zemlje. Za nas je velika obaveza to što predstavljamo klub, ali i čitavu naciju u košarkaškom svetu", rekao je Mitrović.

Četvrtak, 19.00: (2,30) Crvena zvezda (14.5) Olimpijakos (1,70)

Karijeru je počeo 2011. godine u redovima Hemofarma, ali se samo godinu dana kasnije preselio na Mali Kalemegdan. Proveo je pet godina u dresu Crvene zvezde, osvojio po tri titule u ABA ligi i domaćem prvenstvu, kao i četiri trofeja u Kupu Radivoja Koraća. Posle igranja za Brose Bambergu, Mursiju, Manresu, Hapoel Jerusalim i podgoričku Budućnost, minulog leta je ponovo obukao crveno-beli dres i obnovio saradnju sa Dejanom Radonjićem, ali i brojnim prvotimcima.

"Igranje za ovaj tim sa velikom istorijom uvek nosi pritisak i morate da znate kako da se sa njim nosite. Moj put u profesionalnoj košarci je počeo ovde, gde sam odrastao i proveo pet divnih godina nastupajući za Crvenu zvezdu. Dobar je osećaj ponovo biti kraj tih ljudi".

Istakao je da je pred Zvezdom težak zadatak, ali da će pokušati da se domogne plej-ofa Evrolige.

"Igranje ovde i na ovom nivou uvek zahteva da se nosite sa pritiskom. Ako ne možete to da izdržite niste spremni za ovaj nivo. Evroliga napreduje iz godine u godinu, tu su sjajni timovi sa većim budžetima od našeg i mi smo samo zadovoljni što imamo priliku da se takmičimo sa njima, ali smo i gladni plej-ofa. Osetili smo jednom šta znači biti tu, ali znamo koliko je potrebno da bi se dotle stiglo. Tako da, idemo dan po dan, utakmicu po utakmicu i videćemo za šta će to biti dovoljno".

O Mitroviću je govorio i Ognjen Dobrić, sa kojim je odigrao jednu sezonu pre nego što je pre četiri godine napustio Zvezdu.

"Luka zna šta Crvena zvezda znači navijačima i gradu, zna kako da igra ovde i u ovoj atmosferi. Bio je ovde pre pet godina, sa istim trenerom, poznaje sistem...", istakao je Dobrić.

Sa Nikolom Kalinićem je takođe odigrao jednu sezonu tokom prvog mandata, a bivši igrač Fenerbahčea i Valensije ističe da su stvorili poseban odnos.

"Volim Luku, on je jedan od retkih momaka iz košarke sa kojima sam ostao u kontaktu. Smatram ga pravim prijateljem. On je takođe bio jedan od razloga zbog kojih sam se vratio. Kada sam video da je potpisao za Crvenu zvezdu shvatio sam da je to prilika da ponovo igramo zajedno. Veoma dobro funkcionišemo na terenu, takođe smo veoma otvoreni i transparentni jedan prema drugom, možemo da pričamo o dobrim i lošim stvarima na pravi način i mislim da možemo da rastemo zajedno", rekao je Kalinić.