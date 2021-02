Treća pobeda i poslednje četiri utakmice i Dalas Meveriksi kreću sa dna. Noćas su Mevsi bili bolji od najslabijeg tima Zapadne konferencija, Minesota Timbervulvsa - 127:122. Uspeli su momci Rika Karlajla da slave i pored toga što su u poslednjih 12 minuta dozvolili da im rival ubaci čak 45 poena.

Dalas je samo na startu meča bio u minusu dva poena. Prvu deonicu dobio je sa 19 razlike, tokom druge išao na plus 25, a u trećoj održavao dvocifrenu razliku. Na 50 sekundi do kraja, ipak, Vukovi su prišli na 120:123 i opasno zapretili. U ključnim trenucima odgovornost je preuzeo Džoš Ričardson, pogodio za dva, a onda sa linije penala i definitivno rešio sve dileme.

Luka Dončić nije imao svoje veče. Mnogo je promašivao (9/22 iz igre, 1/7 za tri), ali opet je sakupio 26 poena, osam skokova i pet asistencija. Poen više ubacio je Kristaps Porzingis, dodavši i 13 skokova. Veoma važnu ulogu u ovoj pobedi Mevsa imao je i Tim Hardavej - 24 koša.

U poraženoj ekipi Malik Bizli brojao je do 30.





Toronto se vratio na pobednički kolosek u Memfisu (128:113) zahvaljujući izvanrednoj dalekometnoj paljbi. Reptorsi su ubacili čak 20 trojki iz 37 pokušaja. Prednjačili su Norman Pauel (6/8), Paskal Sijakam (5/8) i Fred Vanvlit (4/7). Ova trojka bila je i najefikasniji kod gostiju. Vanvlit i Sijakam po 32, Pauel 29.

Jonas Valančijunas blistao je kod Grizlija. Na 27 koševa dodao je čak 20 skokova (10 ofanzivnih).

U susretu Šarlota i Hjustona bilo je neizvesno sve do početka poslednje deonice. Hornetsi su češće bili u prednosti, ali nijednom u dvocifrenoj. Pred kraj treće deonice Rakete su čak izjednačile (87:87), međutim tada im se "gubi svaki trag". Domaćin pravi dve velike serije i rešava pitanje pobednika. Prvo 12:0, pa 10:1. Otišao je tako Šarlot na ogromnih plus 21. Za Hjuston nije bilo povratka. Katastrofalna poslednja deonica (svega sedam poena za 12 minuta) došla je glave Teksašanima.

Lamelo Bol prednjačio je u svemu u pobedničkom timu, posebno u trojkama. Ubacio ih je sedam iz 12 pokušaja, meč završio sa 24 poena. Zanimljivo, za dva je sve promašio. Uz njega istakli su se Gordon Hejvord i Majls Bridžes sa po 19.

Viktor Oladipo bio je najefikasniji u Hjustonu - 21 poen.





Veoma uzbudljivo bilo je u San Antoniju gde su Sparsi dobili Voriorse sa 105:100. Stef Kari ubacio je sve poene za svoj tim u poslednjih pet minuta - ukupno 14. Na 8,7 sekundi do kraja, a posle sigurnih penala Demara Derozana, Golden Stejtu je trebala trojka za produžetak. Zanimljivo, akcija je bila za Drejmonda Grina koji je promašio. Tačku na ovaj susret stavio je s još dva pogotka sa linije slobodnih bacanja Derozan.

Važne dve trojke za Teksašane u poslednja dva minuta ubacio je Dedžonte Mari. On je bio i najefikasniji u pobedničkom sastavu sa 27 koševa. Na to je dodao deset skokova i čak osam ukradenih lopti. Derozan je brojao do 21 (plus deset asistencija).

Kod Ratnika uz Karija (32 poena) najbolji je bio Keli Ubre (24).

Drejmond Grin imao bi tripl-dabl da je ubacio poslednju trojku, pošto je prethodno sakupio sedam poena, te po deset skokova i asistencija.





NBA - REZULTATI

Šarlot - Hjuston 119:94

/Bol 24 - Oladipo 21/

Čikago - Vašington 101:105

/Lavin 35 - Bil 35/

Memfis - Toronto 113:128

/Valančijunas 27 - Vanvlit i Sijakam po 32/

Dalas - Minesota 127:122

/Porzingis 27 - Bizli 30/

San Antonio - Golden Stejt 105:100

/Mari 27 - Kari 32/

Feniks - Klivlend 119:113

/Buker 36 - Sekston 23/

Denver - Milvoki 112:125

/Jokić 35 - Adetokunbo 30/

LA Lejkers - Oklahoma