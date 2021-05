Prošle sezone nije bilo Fajnal fora, mnogi kažu da bi Efes bio prvi favorit, ali ove sezone ne može niko da mu pobegne sa puta. U polufinalu u Kelnu CSKA je probao da odigra protiv Pivara, vratio se iz ambisa, ali nije imao snage za potpuni, istorijski preokret. Ne samo da Efes deluje moćno kao ekipa, već poseduje i najboljeg igrača takmičenja, Vasilija Micića. Kada se sve to poveže, jasno je zbog čega je turski tim u finalu Evrolige - 89:86. Mada, CSKA je mogao lako da dođe do ogromnog preokreta iako je gubio 16 poena pred poslednju deonicu. Vil Klajburn je na kraju promašio šut za pobedu.

U prve tri četvrtine Efes je bio sam na parketu, a onda se CSKA probudio i trojkama uspeo da zapreti i da spusti prednost ispod 10 poena, pa na pet poena na četiri minuta pre kraja. Jasno je bilo da nas čeka velika borba do samog kraja utakmice. Posebno kada je Micić dobio petu ličnu. U poslednji minut se ušlo sa poenom prednosti Efesa. CSKA je na pola minuta do kraja imala napad, a Klajburn je promašio trojku, kao i Hilijard posle njega, a Larkin je na drugoj strani na osam sekundi pre kraja fauliran i pogodio je jedno bacanje za dva poena prednosti. Na kraju Klajburn nije uspeo da reši meč trojkom.

A, šta reći za partiju Vasilija Micića? Igrao je kao da se nalazi negde iza zgrade sa ortacima, toliko lagano, nadmoćno, dominantno. Potpuno je opravdao zvanje najboljeg igrača takmičenja. Nema boljeg. I nije dopustio da sve ostane na papiru, već je to dokazao u praksi. Završio je meč sa 25 poena, šest asistencija i tri skoka. Čak 10 faulova je bilo načinjeno nad njim.

Fantastično je Efes odigrao u odbrani i sa tim segmentom igre udario anesteziju CSKA od čega Armejci nisu mogli da se oporave čitavim tokom utakmice. Konstantno je turski tim terao CSKA da ulazi u pogrešne rotacije sa lošim „spejsingom“, pa se neretko događalo da ruski tim čak i ne šutne ka obruču već da ranije izgubi loptu.

Kod Efesa su pored Micića dobri bili Šanli sa 19 poena i osam skokova, Rodrig Bobua sa 15, Šejn Larkin s 11 i Simon sa 10 poena, šest skokova i tri asistencije. Klajburn je ubacio 26, a Heket 17 poena.

IZBOR UREDNIKA

Vasilije Micić se nije uplašio MVP nagrade i svega što to nosi pa je ubacio 14 poena već u prvom poluvremenu i povukao je na pravi način Efes od samog starta utakmice.

Nekako je Efes delovao daleko samouverenije, Simon je na iskustvo pokazao saigračima da nemaju čega da se plaše, a sa druge strane je Tornike Šengelija bio vođa CSKA. Armejci su defanzivno podbacili, Bobua je šio trojke kao od šale, pa se Efes brzo profilisao kao tim koji će se više pitati.

Mogao je turski sastav da na odmor ode i sa više od 12 poena prednosti, možda i da prelomi meč već tada, ali je odlični Vil Klajburn pokazao klasu i uspevao da održava Armejce u životu i da im pruži šansu da u nastavku meča probaju do preokreta.

Pokušavao je Itudis da razmrda svoj tim koji je u prvih 20 minuta zabeležio samo četiri timske asistencije, a naspram toga je Micić sam imao asistenciju više u prvom delu meča.

Kako je Vasa odigrao u prvom, nastavio je u drugom poluvremenu gde je povezao šest poena već za prva dva minuta. Lagano je igrao sa loptom, kao da u svakom momentu zna šta treba da radi, a CSKA nije uspevao da isprati brzu kretnju lopte u napadu. Sa poenima Šanlija Efes je stigao do 19 poena, a onda i do 21 poena prednosti (39:60)! Znao je Simon da pogodi iz horoga, sve je ukazivalo na to da Armejci nemaju šta da traže u Kelnu.

Poigravao se srpski majstor sa odbranom CSKA, pa su Armejci iz nemoći načinili dva namerna faula nad njim. Sve je to dovelo do činjenice da je Efes vodio 16 poena pred poslednju deonicu.

Ekipi Dimitrisa Itudisa bilo je potrebno pravo čudo da bi se domogla finala. A tračak nade ruski sastav dobio je posle trojki Ukova i Lundberga, kada je posle minusa od 21 poen stigao na 10 razlike zaostatka. Pokazali su Armejci zube, a i pravi karakter.

Na kraju se nije dogodilo čudo.

FAJNAL FOR: CSKA - Anadolu Efes 86:89 (15:25, 22:24, 18:22, 31:18)

Dvorana: Lankses Arena

Sudije: Saša Pukl, Huan Garsija, Gitis Vilius

CSKA: Lundberg 15, Bolomboj, Hilijard, Ukov 8, Heket 17, Antonov, Strelnijeks 2, Vojtman 6, Klajburn 26, Šengelija 10, Kurbanov 2, Erik

ANADOLU EFES: Larkin 11, Bobua 15, Singlton 1, Balbaj, Šanli 19, Moerman 6, Tunčer, Plajs, Micić 25, Anderson 2, Simon 10

EVROLIGA - FAJNAL FOR

Polufinale - petak

CSKA - Anadolu Efes 86:89

/Klajburn 26 - Micić 25/

21.00: (1.35) Barselona (16.00) Olimpija Milano (3.50)

*** Kvote su podložne promenama